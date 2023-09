Évtizedes csúcsokra emelkedett péntek délután a Magyar Telekom árfolyama. A kurzus napon belül 527 forintig szúrt fel, miután bejelentették, hogy a Magyar Telekom által vállalt fejlesztésekért cserébe 2024. január 1-jétől megszüntetik a hírközlési szolgáltatókat terhelő közműadót, valamint 2025. január 1-jétől a hírközlési szolgáltatókat terhelő távközlési pótadót is. A döntés nyomán újabb lendületet kapott a tavaly ősszel indult Telekom-rali, amelynek startjelét még az inflációkövető árkiigazítás belengetése adta meg.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Fellelkesítette tavaly ősszel a befektetőket az inflációkövető áremelések bejelentése, ami osztalékspekulációkat inspirált

– mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője, hozzátéve: idén a hosszú állampapírok hozamának esése is támogatta a Magyar Telekom-ralit. A kurzus már péntek délelőtt 480 forint felett járt, amit utoljára 2017-ben láthattunk.

Délben jött a részvény árfolyamát felrobbantó megállapodás híre,

amely szerint a Magyar Telekom 2024 és 2027 között 123 milliárd forintot invesztál vezetékes- és mobilhálózat-fejlesztésbe. Ennek során 2024-től egymillió háztartást lefedő vezetékes, gigabitképes sávszélességet biztosító hálózatot építi ki, továbbá 2027 év végére 4,5 millió magyar otthon és vállalkozás számára elérhetővé teszi a vezetékes gigabitképes hálózati infrastruktúrát. Ezt

a magyar kormány a szektorspecifikus adózási szabályok felülvizsgálatával,

illetve a hírközlési szolgáltatókat terhelő közműadó-fizetési kötelezettség 2024 januárjától történő megszüntetésével és a távközlési pótadó 2025 januárjától való megszüntetésével támogatja.

Az adókivezetések eredményhatása a Magyar Telekom esetében már jövőre 7-8 milliárd forintot jelent, majd a következő évtől 33-35 milliárd forintot

– mondta a Világgazdaságnak Gaál Gellért, a Concorde vezető részvényelemzője. Ha ezt átszámoljuk részvényesi kifizetésre, ami praktikusan osztalékot vagy részvényvásárlást jelenthet, akkor

jövőre részvényenként 4-5 forint pluszról beszélhetünk, 2025-től pedig plusz 20-24 forintról.

A Magyar Telekom idén májusban részvényenként 30,9 forint osztalékot fizetett.

Durván 30-35 milliárd forinttal lehet alacsonyabb a Telekom adóterhe 2025-től, ami jelentős összegnek számít, tekintve, hogy a cég nettó profitja tavaly például csak valamivel több mint 60 milliárd forint volt

– írta jegyzetében Varga Dániel, a KBC Equitas elemzője. A 123 milliárdos beruházási összeg négy évre elosztva valamivel több mint 30 milliárd forintot tesz ki, vagyis nagyjából az adókönnyítést invesztálja a társaság.

Korábban is izgalmas sztorinak tekintette a Telekomot a KBC az inflációkövető díjkorrekció miatt. A fundamentumok erősek, a bevételek mellett a profitabilitás is növekvő pályára állt, ráadásul a fejlesztéseknek, az adók leépítése miatt, nem lesz eredményrontó hatásuk. A tavaszi modellfrissítésben is jelezték, hogy dinamikus növekedés előtt állhat a vállalat, a magasabb sávszélességű internet-előfizetések iránt egyébként is egyre nagyobb kereslet mutatkozik, ez is nagyban hozzájárult a legutóbbi negyedév nagymértékű növekedéséhez.

A tavaszi 590 forintos fairérték-becslést továbbra is érvényesnek tartja a KBC.

A technikai kép is érdekes, amennyiben az 500 forintos lélektani szint felett a következő markáns ellenállás 525-530 forint környékén húzódik, ennél távolabb pedig már a 2012-es csúcsok látszanak, 600 forint közelében. Bár a péntek délutáni 515 forintos szinten már kissé túlvett a papír, de a KBC szerint most aligha fókuszálnak eladási szignálokra a befektetők.

Szeptember elején a Magyar Nemzeti Banknál még a telekom szektor veszélyes árazási gyakorlata verte ki a biztosítékot, legalábbis erre utalt az MNB elemzői blogbejegyezése.

Ennek kapcsán mondta a Világgazdaság Arbitrázs című podcastsorozatának legújabb epizódjában Gaál Gellért, hogy

az inflációt visszamenőlegesen követő árindexálás érthető lépés a piaci szereplők részéről. Tény, hogy a Magyar Telekom érdemi többleteredményt realizál az emelés hatására, míg a Vodafone felvásárlása után jelentős adóssággal küzdő 4iG esetében létkérdés lehet az áremelés.

A Telekom-raliba már eddig is beépült az a spekuláció, hogy a jogalkotók nem fogják korlátozni a távközlési társaságok áremeléseit, az adókivezetésekkel pedig újabb zöld jelzést kapott.