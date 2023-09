A Wilson teniszütőiről, Atomic és Salomon sífelszereléseiről ismert finn Amer Sports úgy döntött, hogy megcélozza az amerikai tőzsdét – írja a Bloomberg megbízható vállalat közeli forrásokra hivatkozva. A cég állítólag már be is adta az ehhez szükséges dokumentációt az amerikai tőzsdefelügyeletnek (SEC), amelyben tízmilliárd dolláros cégértéket céloznak meg az elsődleges tőzsdei részvénykibocsátásuk révén (IPO).

A francia Salomon 2005-ben került az Adidastól az Amer Sportshoz.

Fotó: Pierre Teyssot

A legjobb szakértőket kérték fel ahhoz, hogy jól sikerüljön az IPO, hiszen az idei első fél év nyertese, a Morgan Stanley mellett a Goldman Sachs, a Bank of America és a JPMorgan is bábáskodik az ügyletnél, amelyet várhatóan a jövő év elejére időzítenek. Az Amer Sports legkevesebb egymilliárd dollárt seperne be a parkettről, de

egy jó árazás esetén a 3 milliárd dolláros bevételt sem tekintik elérhetetlennek.

A vállalat terveiről elsőként tavaly decemberben reppentek fel a hírek, akkor a legnagyobb kínai sportfelszerelés-gyártó, az Anta Sports Products jelezte, hogy tőzsdére vinné az érdekeltségi köréhez tartozó Amer Sportsot, amelyet 2019-ben egy külföldi befektetőkkel közös konzorcium vezetőjeként szerzett meg 5,2 milliárd dollárért.

Az Antával elsősorban a tehetős kínai középosztályt célozták meg, sportfelszereléseiket is e kategóriának megfelelően árazták be. Most a több konzorciumi tag – közte a FountainVest Partners magántőke-társaság – is elérkezettnek látta az időt, hogy learassa befektetése gyümölcsét.

A konzorciumba beszállt a Tencent Holdings kínai internetes szolgáltató óriás, és 20,65 százalékkal Chip Wilson kanadai nagybefektető, a jógafelszereléseivel világhírt szerzett Lululemon Athletica multimilliárdos alapítója,

aki a Forbes szerint a világ 449. leggazdagabbik emberének mondhatja magát 6 milliárd dolláros vagyonával. Megjegyzendő, hogy azon túl, hogy tulajdonos benne, Chip Wilsonnak nincs köze az Amer Sports égisze alá tartozó Wilson Sporting Goodshoz, melynek jogelődjét eredetileg állati hulladékok feldolgozásával, többi között húrok előállításával foglalkozó Thomas E. Wilson alapított még 1913-ban.

Roger Federer ma már a Wilson Sporting Goods tanácsadójaként tevékenykedik.

Fotó: Neale Cousland

Cége a hegedű- és teniszhúrok mellett teniszütőkkel és baseballcipőkkel bővítette sportos termékeinek kínálatát, majd komplett felszereléseket, ruházatot és mindenféle labdát is gyártottak – világszínvonalon. A teniszben meghatározók, Roger Federer például az ő ütőjükkel nyerte sorozatban az ATP-tornákat, ahogy a Williams-nővérek, Venus és Serena is.

De az aktív szupersztárok közül Novak Djokovic is az „istállójukhoz” tartozott jó ideig. A visszavonult Federer ma a Wilson Sporting Goods tanácsadó testületének a tagja. A Wilson márka legendás a kosárlabdában és az amerikai futballban is, mindkét bajnokságban (NBA és NFL) az ő labdájukkal játsszák a hivatalos mérkőzéseket.

Az Amer Sports nem mozog idegenül a tőzsde világában, Az eredetileg finn dohánycégként, majd hajózási és nyomdaipari vállalkozásként ismert, 1950-ben alapított Amer részvényeit 1977-től jegyezték a helsinki tőzsdén egészen a 2019-es felvásárlásáig. A társaság ma már csak a sportmárkáiról ismert.

A Wilson az amerikaifutball-liga, az NFL hivatalos labdaszállítója is egyben.

Fotó: melissamn

Az Amer Sports a tenisz- és a sípályák mellett a baseball-pályákon is otthonosan érzi magát, övé a Louisville Slugger profi ütőmárka, valamint az Arc’teryx, az egyik legnagyobb hegymászófelszerelés- és technikai ruházat gyártó.

Az Amer Sports a 2022-es üzleti évét az előzőnél 21,8 százalékkal magasabb, 3,3 milliárd dolláros bevétellel zárta, s felvásárlása óta először termelt nyereséget. A hongkongi tőzsdén jegyzett Anta Sports Products gyorsjelentésében a 3,85 millió dollár szerepel az Amer profitját feltüntető soron.