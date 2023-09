Magyar idő szerint 19 órakor veszi majd kezdetét az Apple idei legjobban várt eseménye, a Wonderlust, melyen a világ legértékesebb vállalata hivatalosan is lerántja majd a leplet az iPhone-ok következő, 15-ös generációjáról. Összegyűjtöttünk mindent, amit az iPhone 15-ről és az azt bemutató eseményről előzetesen tudni lehet.

Hatalmas várakozás előzi meg az Apple eseményét.

Fotó: Farknot Architect

Milyen iPhone-okat mutat be az Apple?

A szakértők várakozásai szerint az Apple az idén is négy különböző iPhone-t mutat majd be: az alapmodellnek szánt iPhone 15-öt, a nagyobb képernyőjű, de azonos felszereltségű iPhone 15 Plus-t, a magasabb specifikációkkal rendelkező iPhone 15 Pro-t, illetve ennek a nagytestvérét, a széria csúcsmodelljét, az iPhone 15 Pro Max-ot.

A sima iPhone 15 és a 15 Pro az elemzők szerint 6,1 colos képátlójú kijelzővel, zsebbarát kiszerelésben érkezik majd, az iPhone 15 Plus és Pro Max modellek pedig nagyobb, 6,7 colos képernyővel futhatnak majd be.

Melyek a legnagyobb újítások az iPhone 15-ös szériájában?

Az Apple termékeinek rajongói a talán legnagyobb változással az új iPhone 15-ös modellek alján találkozhatnak majd: az amerikai gyártó ugyanis minden új készülékén lecseréli a töltőnyílásokat az eddigi Lightning csatlakozóról a minden más gyártó által használt USB-C portra – eleget téve az Európai Bizottság nyomásának.

A híresztelések szerint valahogy így nézhet majd ki az új iPhone 15 Pro Max.

Fotó: Shutterstock

A szakértők várakozásai szerint mind a négy új iPhone 15-modell megkapja a nemrég debütált Dynamic Island-et is, mely a szelfikamera környékét a kijelző szerves részévé teszi, illetve az összes modell minden jel szerint erősebb akkumulátorral érkezik majd, mint a 14-es generáció készülékei.

Mennyibe kerül az iPhone 15 és az iPhone 15 Pro Max?

Az előzetes várakozások szerint az Apple új iPhone-generációjának minden tagja borsosabb árcédulát kap majd, mint az előző telefonok.

A gyengébb specifikációval érkező iPhone 15 és iPhone 15 Plus modellek a régebbi, A16-os csipet kaphatják majd meg, ugyanakkor az előző generációnál jobb, 48 megapixeles kamerával érkeznek majd, a kisebb modell esetében 800-850 dolláros áron, míg a Plus modell esetében 900-950 dollár közötti áron kerülhetnek majd piacra Amerikában, 50 dollárral drágábban, mint a 14-es széria alapmodelljei.

A Pro készülékek estében azonban jelentős, 100 dolláros áremelésre készülhetnek az érdeklődők.

Az iPhone 15 Pro és Pro Max modellek a várakozások szerint az új generációs A17-es csipekkel érkeznek majd, ezeken a hírek szerint az Apple lecseréli a telefon oldalán található fizikai némítókapcsolót egy egyénileg programozható gombra. A Pro modellek esetében az eddiginél gyorsabb, 35 wattos töltési lehetőséget is valószínűsítenek a szakértők, a Pro Max esetében pedig egy periszkópos kameramodul is várható.

Gyémánt borítású, 564 ezer dolláros tokot már gyártanak a készülékekhez.

Fotó: NorthFoto

Az iPhone 15 Pro amerikai ára 1099 dolláron indulhat a 256GB-os modell esetében, az 1TB-os kiadásért azonban már akár 1499 dollárt is elkérhet az Apple. A Pro Max ára még ennél is borsosabb lehet, a 256GB-os modell 1199, míg az 1TB-os készülék 1599 dolláros áron kerülhet majd piacra.

Mikor jön az iPhone 15?

Az Apple legújabb készülékeinek bemutatására ma este, magyar idő szerint 19 órakor kerül majd sor, az eseményt a vállalat YouTube csatornáján lehet majd élőben követni – pontosabban csak félig élőben, mivel az esemény előre rögzített formában, felvételről lesz majd látható.

A bemutatót követően azonban nem kell már sokat várnia azoknak, akik kezükbe is szeretnék venni az új iPhone 15-ös széria tagjait: az Apple az elmúlt évek tapasztalatai alapján már jövő hét pénteken, szeptember 22-én piacra is dobhatja a készülékeket.

iOs 17, Siri és a Face ID

Az új generációs iPhone-ok egyik legnagyobb újdonsága nem a hardveres, hanem a szoftveres oldalon keresendő: az Apple új mobil operációs rendszere, az iOs 17 ugyanis az új iPhone-modelleken debütál majd, és rengeteg forradalmi újítást hoz majd az Apple ökoszisztémájába.

A felhasználók személyre szabhatják, milyen képpel jelennek meg mások kijelzőjén, miközben telefonálnak, ahogy az üzenetküldést is nagyban egyszerűsíti majd az Apple, és hatékonyabbá teszi az ezek közti keresést is. Nagy újítások jönnek a helyzetmegosztásban, szöveges formában megjeleníthetővé válnak a hangüzenetek, saját matricákat és GIF-eket hozhatunk majd létre, és FaceTime-formátumú hangposta-üzeneteket is hagyhatunk majd.

Elérhetővé válik ezen felül az androidos eszközökön hosszú évek óta jelenlévő Always On Display is,

azaz az új iPhone 15-öket már digitális óraként is lehet majd használni.

A hírek szerint az új generáció mindegyik darabja megkapja majd az iPhone 14 Face ID-jét, azaz arckép alapú feloldási technológiáját is, ahogy az Apple digitális asszisztense, Siri is megújul és könnyebben hozzáférhetővé válik.