„Abszolút reálisnak tartom, hogy a BUX még az idén elérheti a 60 ezer pontos magasságot, olyan tényező nem igazán bukkant fel a horizonton, ami eleve kizárná ezt” – mondta el a VG-nek Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető részvényelemzője.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A jelenlegi szintről már csak egy 5 százalékos ugrás kellene a pesti börze vezető indexétől a 60 ezer pont eléréséhez, amit könnyedén megtehet, főként, ha azt nézzük, hogy tavaly szeptember végén még 37 ezer pont körül járt.

Ugyanakkor vélhetően a rali nagy része már lefutott.

A feltörekvő piacok előnyben

Jóllehet a nemzetközi környezet nem teljesen ideális, ám nem is nevezhető kedvezőtlennek. A nagy amerikai és európai indexek esetében egyébként a korábbi emelkedést követően már inkább oldalazást várunk, de pont az olyan eddigi feltörekvők, mint például a BUX is, folytathatják a hegymenetet.

A blue chipek közül az OTP már sokat drágult, inkább a Richter és a Magyar Telekom húzhatja az év hátralévő részében a BUX-ot. A gyógyszergyártó számára összességében jól alakulnak a devizaárfolyamok, ami jótékony hatással van az értékesítésére, és ez még nem épült be teljesen az árfolyamába – emelte ki Cinkotai Norbert.

A Telekomnál pedig, annak ellenére, hogy technikailag túlvett a papír, a díjindexálás még évekig muníciót biztosíthat a kurzus erősödéséhez.

A Mol viszont az osztalékfizetés óta szűk sávban oldalaz, mivel a befektetők jelenleg nem látnak benne fantáziát. Nem kedvez a cégnek a Brent és az általa Oroszországból vásárolt Ural típusú kőolaj árkülönbözetének a csökkenése sem.

A magas tőkeköltség és a kockázati prémium terheli a piacot

Némileg szkeptikusabb álláspontot fogalmazott meg a VG-nek Miró József, az Erste Investment vezető részvénystratégája, aki szerint a bank saját elemzőműhelye által a hazai blue chipekre adott 12 hónapos előretekintő célárakból 56 300 pontos BUX-pontszám adódna, amit egyébként főként az OTP 13 ezer forintos és a Richter 9260 forintos célértéke húz le.

Az Opus Globalban van lendület, ám elenyésző a súlya a BUX kosarában mondjuk az OTP 40 százalék körüli részesedéséhez mérten.

Más elemzőcégeknél ugyan sok esetben magasabb célárfolyamokat adtak az OTP-re és a Richterre, de figyelembe kell venni, hogy a legtöbbet az utóbbi egy-két hónapban tették közzé, és 12 hónapra szólnak.

Összességében Miró József szerint kissé már túlfeszítettnek tűnik a BUX, annak dacára, hogy historikusan nem drágák a vezető papírok.

Az első számú hazai tőzsdeindex 6,1-es előremutató P/E (árfolyam/nyereség) értéken áll, miközben az elmúlt tíz évben ez az érték átlagosan 11 felett volt.

Az alacsony árazást a magas tőkeköltség és kockázati prémium indokolja. Még ha az infláció az év végére vissza is bukik 10 százalék alá – ami valószínűleg így lesz –, a hosszú és rövid hozamok is viszonylag magasak maradnak, amiben az idén nem várható fordulat.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Ugyanez mondható el a kockázati prémiumról is, mindaddig, amíg a recesszió veszélye el nem hárul. Ahhoz azonban Németországnak is vissza kellene találnia a növekedés útjára, és Kínából sem ártana néhány megnyugtató hír. A németeknél a Volkswagen éppen most jelentett be egy 300 fős leépítést, ami még nem okoz gondot, de további lépések követhetik.

A pesti börze különben nincs egyedül alacsony P/E-értékével, hasonló a helyzet Prágában és Varsóban, sőt a bécsi ATX is 6,8-as P/E-értékre zuhant a korábbi 12,8-as szintről.

Mindent összevetve tehát, bár a vezető hazai cégek jó állapotban vannak, amíg a magas tőkeköltség és kockázati prémium terheli a hazai piacot, az Erste vezető elemzője kisebb valószínűséget ad annak, hogy a BUX eléri a 60 ezer pontot – noha előfordulhat –, ellenben, ha ezek a problémák megszűnnek, robbanhat a 100 ezer is.

A befektetőknek most már érdemes óvatosnak lenniük

Mivel a 60 ezer pontos szint a BUX-ban már nincs olyan nagyon messze, csupán néhány százaléknyira, ezért ennek a szintnek az elérése nem lenne meglepő. A BUX még mindig nem mondható túlértékeltnek a múltbeli értékeltségi szintek alapján, ezért ebből a szempontból még lehet tér további emelkedésre az indexben – fejtette ki a VG-nek Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

Hozzátette, a 60 ezer pontos szint elérését még lehetővé teszi a nemzetközi környezet, de kérdés, hogy a további nagyobb emelkedés benne van-e még.

Az amerikai részvénypiaci értékeltség már jóval magasabb, mint a magyar vagy éppen a német, nem is beszélve az idén sokat száguldó technológiai papírokról. Ha ezeken a piacokon elkezdődne némi korrekció, az alól a BUX sem tudná magát kivonni.

Fontos feltétele tehát a további emelkedésnek, hogy ezekről a területekről ne jöjjön negatív hatás a magyar börzére.

A főbb blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom erősnek tűnik, míg a Molnál mostanában némi lemaradás látszódik. Az utóbbinak segíthet, ha tovább emelkedik a nyersolaj ára és a finomítói marzsok. Minden blue chipet érint, hogy a magyar költségvetés továbbra is kiigazításra szorul, és nem tudni, vajon ez nem újabb különadókkal fog-e megvalósulni.

A márciusi mélypontokhoz képest már közel 50 százalékkal emelkedett a BUX index, azaz körülbelül fél év alatt nőtt ennyit az árfolyam.

Egy ekkora emelkedést követően, ami ráadásul egy gyenge reálgazdasági környezetben következett be, a befektetőknek érdemes most már óvatosnak lenniük.