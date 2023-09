A befektetésre ajánlott kategóriába tartozó amerikai vállalati kötvények jókora veszteségbe fordultak az idén, miután a Federal Reserve kamatemelési ciklusa végigvágott a teljes kötvénypiacon.

Fotó: Vintage Tone

A szektor teljesítményét követő Bloomberg US Corporate Bond Index szerdán 0,4 százalékkal esett, ezzel az év egészében is mínuszba került a mutató, holott február elején még 5 százalékos pluszban állt. Az index szeptemberben 2,7 százalékot zuhant, ami az elmúlt hét hónap legnagyobb veszteségét jelenti.

Az év elején még optimista vállalatikötvény-befektetők jó hangulata gyorsan elillant, miután a szokatlanul erős amerikai gazdaság és a nem kellően csökkenő infláció arra kényszerítette a Fedet, hogy az év eddigi részében egy teljes százalékponttal 5,5 százalékra emelje irányadó kamatát. Tavaly decemberben még feleekkora mértékre számítottak a befektetők. Az államkötvényhozamok így szeptemberben már többéves csúcsokra szaladtak fel.

A vállalatok eddig kivártak, arra számítottak, hogy csökkennek a hitelfelvételi költségek.

Azt követően azonban, hogy a piac elfogadta a Fed kommunikációját, s immár maga is tartósan magas jegybanki kamatszintre rendezkedik be, a cégeknek is azzal kell számolniuk, hogy refinanszírozási költségeik továbbra is emelkednek.

A hosszú lejáratú kötvények hozamai valószínűleg tovább emelkednek, amíg a Fed meg tudja győzni a piacokat arról, hogy a belátható jövőben nem lesz szükség agresszív kamatcsökkentésre

– írta Althea Spinozzi, a Saxo Bank vezető kötvénystratégája egy ügyfeleknek szóló jegyzetében.

A vállalati kötvények szeptemberi árfolyamcsökkenését a kötvénypiac árfolyamesése okozta – a hitelpiacokon felszaladtak ennek nyomán a hozamok. A vállalati adósság és az államadósság hozama közötti különbség a hosszú távú trendnek megfelelően 120 bázispont körül alakult.

A vállalati adósságpiacra jellemző az is, hogy az ezredforduló óta

a cégek 2000 óta a leglassabb ütemben vásárolják vissza saját kötvényeiket.

Ez a hezitálás a lejáratok halmozódása és a hosszabb ideig tartó magas kamatok miatt könnyen visszaüthet. A Bloomberg által összeállított adatok szerint az észak-amerikai cégek mindössze 52 ajánlatot tettek a fennálló adósságaik visszavételére, eddig csupán 22 milliárd dollár értékben történtek idén ilyen tranzakciók, ami 2008 óta a legalacsonyabb szint. A befektetési besorolású vállalati kötvények az első csapást a bankválság márciusi kitörése idején szenvedték el.