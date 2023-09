Menekül a tőke Kínából, s ez egyre nagyobb nyomást gyakorol a jüanra, mely az idei évben az amerikai dollárral szemben szánkópályára került. Csak az elmúlt hónapban 49 milliárd dollárnyi tőke távozott az országból, ami 2015 decembere óta nem látott mérték. Akkor a sokkoló jüanleértékelés volt az események mozgatórugója. Most a dollár és a jüan kamatkülönbözete ösztönzi a tőkekivonást. A kínai deviza másfél évtizedes mélypontra zuhant a dollárral szemben.

Az amerikai és a kínai monetáris politikák különbsége és a jelenlegi makrokörnyezet miatt nem valószínű, hogy már elértük a fordulópontot, egyszerűen Peking nem rendelkezik elég ösztönzővel ahhoz, hogy visszatartsa a menekülő tőkét

– vélekedett Gary Ng, a Natixis SA vezető közgazdásza. A negatív nettó mérleg azért érdekes, mert ugyan a tőkebeáramlás is élénkült, de ezt bőven felülírja a tőkekivonás.

A tőke azért menekül, mert valós a veszély, hogy a gyengélkedő ingatlanpiac és az export visszaesése miatt Peking nem tudja tartani az évi 5 százalékos gazdasági növekedési célt. Ezt tükrözi, hogy a külföldi befektetők kínai államkötvény-tulajdonlása négyéves mélypontra zuhant augusztusban, miközben rekordszintű, 12 milliárd dolláros volt a kontinentális részvénykibocsátás a hónapban.

A közvetlen külföldi befektetések egyenlege 16,8 milliárd dolláros deficitet mutatott augusztusban, ami 2016 eleje óta a legrosszabb érték. Ráadásul az egyenleg a tavalyi év közepe óta negatív. Korábban a Covid-korlátozások is gondot okoztak, de a pártvezetés magánszektor elleni fellépései is óvatosságra intik a befektetőket. Arról nem is szólva, hogy a fogyasztói bizalom is csökkent. Most általános piaci vélekedés, hogy

a kínai befektetések megtérülése lassú.

Külön színezi az összképet, hogy Kínában a szolgáltatási szektor azért küzd deficittel, mert a tengerentúlra utazó belföldi lakosok száma messze meghaladja az országba látogatók számát. Egyelőre késik a turisták visszatérése Kínába, miközben a kínaiak a nyári szezonban már kirajzottak, cserben hagyva a belföldi turizmust.

Mindezek ellenére, Edmund Goh, az Aberdeen ázsiai kötvénybefektetési igazgatója úgy véli: