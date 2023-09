Mi történt a legutóbbi aukciókon? Augusztus 31: az egyéves dkj-kra 22,6 milliárd forintos a kereslet, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a meghirdetett – 15 milliárd forintnyi – mennyiségben értékesít, a hozam 9,3 százalékra csökken. A 10 éves futamidejű zöldkötvényt többszörösen túljegyezték a befektetők. Az eladásra kínált 10 milliárd értékű állampapírokra 4,2-szeres volt a kereslet, az ÁKK meg is emelte a piacra vitt mennyiséget – 22 milliárd forintra –, a hozam 7,04 százalék. Augusztus 30: a hat hónapos váltókra csak 11,2 milliárdnyi vételi ajánlat érkezik, így a kibocsátó a tervezett 15 milliárd helyett csak 7,5 milliárdért értékesít. Az átlaghozam 9,58 százalékra emelkedik (11 bázisponttal).

Augusztus 29: a három hónapos kincstárjegyekre is alacsony a lefedettség, 15 milliárd helyett 8,1 milliárd. Az ÁKK csak 5 milliárdnyi forrást von be, 9,42 százalékos hozam mellett.