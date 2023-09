Nagyot megy a forint és az OTP a kamatdöntés előtt

Az MNB kamatdöntése kapcsán a forintra is több figyelem szegeződhet, ami nem mutatott túl sok erőt az utóbbi időszakban. Az EURHUF viszont egyelőre nem tudott tartósan elszakadni a 390-es szinttől, ma reggel is ennek a környékén tartózkodik a devizapár. Az erősödő dollár és a gyengébb nemzetközi piaci hangulat sem segített a forint árfolyamának, de emellett látható, hogy a forint kamatelőnye is egyre csökken, ami az EKB és a Fed szigorú kommunikációját nézve akár tovább is szűkülhet.