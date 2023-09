Az idén eddig a saját részvények visszavásárlására elköltött 14 milliárd dolláron felül a T-Mobile US a jövő év végéig további 15 milliárd dollárt fordít erre a célra, miközben megkezdi az osztalékfizetést is, amelynek összege az említett időpontig 4 milliárd dollárt tesz majd ki – jelentette be a cég.

Fotó: Shutterstock

A részvény-visszavásárlás lehetővé teszi a többségi tulajdonos Deutsche Telekom (DT) számára, hogy úgy adhasson el maga is a papírjaiból, hogy egy pillanatra sem veszélyezteti 50 százalék feletti részesedését amerikai leányvállalatában.

Mike Sievert, a T-Mobile US vezérigazgatója kijelentette, hogy a jelenleg 51,4 százalékos részvénypakettel rendelkező DT a program keretében nem kíván közvetlenül részvényeket eladni a leányvállalatnak, ám mivel a visszavásárlással a forgalomban lévő részvények száma csökken, a német anyavállalat úgy értékesítheti részvényei egy részét, hogy stabilan megtartja többségét. Az anyavállalat nettó pénzügyi kötelezettségei amúgy 2023 június 30-ra egy év alatt több mint 9 milliárd euróval, 136,9 milliárdra csökkentek.

A 2024 elejétől piacra kerülő T-Mobile US-részvényei pontos mennyiségéről még nem hoztak döntést – tette hozzá a DT.

A Deutsche Telekomot egyébként az 1,2 milliárd forgalomban lévő T-Mobile-részvényből 605 millió illeti meg. A bonni konszern amerikai leányvállalatának tőzsdei értéke a jelenlegi 134 dollár körüli árfolyamon számolva csaknem 158 milliárd dollár. A DT pakettjének az értéke így mintegy 75 milliárd eurónak (!) felel meg, miközben az anyacég teljes piaci kapitalizációja valamivel kevesebb mint 100 milliárd euró.

Osztalékra a T-Mobile US jövő év végéig 4 milliárd dollárt kíván fordítani, amiből 2023 utolsó negyedévében mintegy 750 millió dollárt fizetnek ki a részvényeseknek.

A teljes osztalékot a részvények számával elosztva, egy részvényre az utolsó negyedévben 0,63 dollár, míg 2024 végéig összesen 3,33 dollár jut, ám ez csak egy hozzávetőleges és előzetes számítás, mivel például a részvény-visszavásárlások némileg növelhetik a kifizetéseket.

A jövőben az amerikai távközlési vállalat minden évben egytizedével kívánja növelni az osztalékot.

A tulajdonos Deutsche Telekom osztalékpolitikája változatlan marad, a kifizetés mértékét továbbra is az egy részvényre jutó korrigált eredmény határozza meg, aminek 40–60 százalékát osztják ki a részvényeseknek, a minimális osztalék 60 eurócent részvényenként – erősítette meg a cég.

A T-Mobile US-nek oroszlánrésze van a német konszern közelmúltbeli sikereiben. Sievert nemrég közölte, hogy a nyereséges működés további javítása érdekében mintegy 5 ezer munkahelyet – ami az összes állás 7 százaléka - szüntetnek meg, az elbocsátott munkaerőt pedig részint mesterséges intelligencia alkalmazásával pótolják.

A Refinitiv elemzői konszenzusa a T-Mobile részvényeit 175 dolláros medián célár mellett vételre ajánlja. Ugyancsak vételen vannak, mégpedig 25,5 eurós célárral a csütörtök délután Frankfurtban 19,85 euróért vesztegetett DT-papírok is.

A hírre nem változott érdemben sem a DT-, sem – az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikusan kereskedésben forgó – T-Mobile-részvények kurzusa.