Erősen zárták a nyarat a hazai alapkezelők, az új állami szabályozás mellett is tetemes tőkebeáramlásnak köszönhetően augusztus végére bőven átlépte a 12 ezermilliárd forintot a befektetési alapok eszközértéke a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) friss adatai szerint.

Fotó: Shutterstock

A múlt hónap során 3,2 százalékkal, 12 296 milliárd forintra hízott a hazai alapkezelőknél fialtatott megtakarítások értéke, ami új rekord a szektor számára, amely immár egymást követően 14.-szer ért el újabb vagyoncsúcsot. Az augusztusi rekordot azzal együtt sikerült elérni, hogy júliustól a legtöbb befektetési alapra is kiterjed a 13 százalékos szochofizetési kötelezettség, amellyel az állam az állampapírok felé próbálja terelni a lakossági megtakarításokat.

Ennek ellenére az utolsó nyári hónapban kiemelkedő, 340 milliárd forint friss pénzt bíztak a megtakarítók a portfóliómenedzserekre, ennél nagyobb nettó értékesítést idén csak egy hónapban, júniusban regisztrált a BAMOSZ. A piaci hozamok további 42 milliárd forinttal növelték az összvagyont. A feltörekvő és a fejlett piacokon egyaránt lefordultak az árfolyamok, a hazai tőzsdén azonban augusztusban szépen lehetett keresni, a BUX 4,5 százalékot ralizott.

A legnépszerűbbnek most is a kötvényalapok bizonyultak, melyekbe 225 milliárd forintot fektettek a hónap során. Ezen belül is leginkább a rövid futamidejű kötvényeket keresték a megtakarítók, 195 milliárd forintnyit betárazva belőlük. Hosszú lejáratú kötvényalapokba további 22 milliárd, a szabad futamidejű kötvényalapokba pedig 8 milliárd forint érkezett.

A legnagyobb méretű termékkategória a hozamokkal együtt 6,5 százalékkal hízott, és így már több mint 4230 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezik.

A második legnagyobb kategóriát képviselő ingatlanalapokba közel 36 milliárd forint új megtakarítás érkezett, az emelkedő árfolyamokkal együtt a hó végére 2,5 százalékkal, 1950 milliárd forint fölé nőtt a kategória összvagyona.

A vegyes alapokból tavaly július óta folyamatosan szállnak ki a befektetők, a kedvezőtlen trend augusztusban is folytatódott, bár a mostani, 35 milliárd forintos kiáramlás elsősorban technikai jellegű, és kategóriaváltozásokkal indokolható a BAMOSZ szerint. A szebb napokat is látott terméktípus vagyona így újabb 1,8 százalékkal, 1700 milliárd forint alá esett vissza.

BUX-rali ide vagy oda, a részvényalapok számára borús volt a nyár vége, főként a külföldi tőzsdéken megfigyelhető árfolyamesések miatt. A befektetők szerény 7 milliárd forintnyi friss vásárlásai és a hazai részvénypiac erősödése sem tudta érdemben kompenzálni a leforduló hozamokat, így a vegyes alapokhoz hasonlóan közel 2 százalékos eszközérték-csökkenést könyvelhetett el a kevesebb mint 800 milliárd forint útját egyengető kategória.

Nagyot nőtt ezzel szemben az abszolút hozamú és a tőkevédett alapok vagyona is, igaz, az 5,4, illetve csaknem 9 százalékos bővülés mögött is a termékkategóriák átsorolása áll.

A félezer milliárdos vagyonnal rendelkező pénzpiaci alapok 14 milliárd forint friss megtakarítást tudtak becsatornázni, a magas kamatkörnyezet mellett továbbra is jól alakuló hozamokkal együtt 3,7 százalékkal gyarapodott a likvid és alacsony rizikójú terméktípus.

A legapróbb méretű kategóriák közül az árupiaci alapok a szerény értékesítés mellett, az árfolyamok emelkedésének köszönhetően pozitív hónapot zártak, a származtatott termékek tulajdonosainak viszont ezúttal sem termett babér.