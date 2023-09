Nem úgy történt meg a júniusban már jó előre beharangozott őrségváltás az Alibabánál, ahogy az az eredeti forgatókönyvben meg volt írva. Hivatalosan vasárnapig szólt a legnagyobb kínai technológiai csoportot 2015-től vezérigazgatóként, majd 2019-től elnökként is irányító Daniel Zhang megbízatása, a stafétát akkor a legendás Jack Ma alapítótól átvevő üzletember most úgy döntött, hogy nem marad a vállalatirányításban, s még a legreménytelibb fejlődés előtt álló felhő üzletág, az AliCloud felvirágoztatásában sem vesz részt, pedig annak irányítójaként folytathatta volna a munkát.

Danny Zhang nyolc év után visszavonult a vállalatirányításból –Fotó: WANG ZHAO / AFP

A Reuters értesülései szerint Zhang személyesen döntött a váltásról, az utóbbi időszak gyenge eredményeit értékelve úgy láthatta, hogy nem tudja kihozni az AliCloudból azt, amire a cég fundamentumait tekintve képes lenne. Valóban, a kínai felhőszolgáltatási piac 34 százalékát birtokoló leányvállalat nem tündökölt az idén, bevétele fennállása óta először csökkent (két százalékkal) az idei első negyedévben, számos projekttel késésben volt.

A generatív mesterséges intelligencia alkalmazása terén is lemaradásban volt, noha a fejlesztései, a Tongyi Qianwen és a Dingtalk üzenetküldő alkalmazás egyaránt sikeresnek ígérkeznek. Zhangnak azonban nemcsak az e-kereskedelmi részleg mögött a csoport második legnagyobb bevételtermelőjeként ismert AliCloud fejlődéséért és üzletmenetéért volt felelős, amióta júniusban többi megbízatását visszaadva erre fordította minden energiáját, hanem

fel is kellett készítenie a céget az eredeti menetrend szerint valamikor jövő május környékén esedékes tőzsdei bevezetésre.

Mint ismeretes, az Alibabánál meghozott stratégiai döntés értelmében elemeire szedik a csoportot és külön-külön viszik tőzsdére az egységeket azt remélve, hogy a piac valós értékén fogja végre kezelni az egyes leányvállalatokat. Az AliCloud esetében ez 41-60 milliárd dollárt jelent, természetesen a felső határ elérését tűzték ki célul maguk elé.

E cél megvalósítása most Eddie Wu vezérigazgató és a vele érkező Joseph Tsai elnök reszortja lesz. Wu amellett, hogy már a teljes csoportért felel vezérigazgatóként, magához veszi az AliCloud közvetlen irányítását, amíg meg nem találják Zhang utódját.

Szakértők szerint Zhang erejét felemészthette a szabályozó hatóságokkal vívott folyamatos harc, ami Pekinget piacidegen hozzáállásáért kritizáló Jack Ma bukását és a közéletből való eltüntetését eredményezte 2020 szeptembere után.

A túl gyorsan túl nagyra törő technológia óriások betörését meghirdető 2021-es pekingi hadjárat eredményes volt, mindenki beállt a sorba, s igyekszik maximálisan eleget tenni a központi szabályozó hatóságok elvárásainak. Más persze nem is tehetne, ha nem akarja teljesen kiiktatni magát az üzleti életből.

Márpedig az AliCloud úgy is, mint felhőszolgáltató és úgy is, mint a mesterséges intelligencia alkalmazások fejlesztője és felhasználója irdatlan mennyiségű adatot kezel, amelyek biztonságát szavatolnia kell. Ha itt talál valamilyen rést a pekingi szakhatóság, annak brutális következményei lehetnek az AliCloud befektetői megítélésére (is).

Az AliCloud úgy járhat, mint az Ant Group: az Alibaba fintech cégének 32 milliárd dolláros tőzsdei bevezetését Peking adminisztratív okokra és a potenciális befektetők megtévesztésére hivatkozva egyszerűen visszalőtte – miután Jack Ma rendszerkritikája napvilágot látott.

Elemzők szerint az állami befolyásolás reális veszély az AliCloud esetében is. Mindenesetre a Zhang távozását bejelentő közleményre 4 százalékot zuhant a 231 milliárd amerikai dollár piaci értékű Alibaba-cégcsoport részvényárfolyama a hongkongi tőzsdén.

A befektetők okkal aggódhatnak amiatt, hogy az AliCloud leválasztásának időzítése és folyamata központilag befolyásolható

– állapította meg jegyzetében Alicia Yap, a Citi elemzője, aki szerint ennek ellenére átmeneti jelenségről van szó, az árfolyam akkor lélegezhet fel, amikor megfelelő szaktudással is elismertséggel rendelkező szakembert neveznek ki a távozó szakember utódjául.

Vej-Sern Ling, a Union Bancaire Privee ügyvezető igazgatója viszont az ügy pozitív oldalát emelte ki, szerinte Zhang (le)lépése üdvözlendő, ha beismerte, hogy nem tudja kihozni a benne szunnyadó potenciált az AliCloudból. Ezzel tiszta helyzetet teremtett – tette hozzá.

Li Chengdong, a pekingi székhelyű Haitun agytröszt vezetője, úgy véli,

Zhang sorsát Pekingben pecsételték meg azzal, hogy az utóbbi időben számos kormányzati ügynökség és állami tulajdonú vállalat pártolt el az AliCloudtól,

s hogy ez ebben mennyire van benne Peking keze, az talán sohasem fog kiderülni. Az viszont tény, hogy ez az ügyfélkör mindig is az AliCloud gerincét képezte.

Abban az elemzők egyetértenek, hogy a 18 Alibaba alapító egyikeként tisztelt és Jack Ma szellemiségéhez közel álló Eddie Wu és a szintén alapítók közé sorolt Joseph Tsai nagyobb vállalati szerepvállalása az Alibaba-csoport előnyére válik. Wu 1999-ben technológiai igazgatóként kezdte karrierjét, s mostani kinevezésével ért fel a csúcsra.

Danny Zhangot sem kell persze félteni, az üzletember marad a kaptafánál és sajtóhírek szerint egy egymilliárd dolláros technológia befektetési alap irányítójaként kamatoztatja a csoportnál évtizedek alatt megszerzett tudását – a Bloomberg szerint részint az alapba pénzt bedobó Alibaba javára.