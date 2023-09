A Pentagon idei költségvetésében 5 milliárd dollárt különítettek el a hiperszonikus rakéták fejlesztésére. Az elmúlt félévszázadban sok milliárdot költöttek az amerikaiak erre a technológiára, de egyik program sem hozott áttörést, vagy törölték, mielőtt áttörhetett volna. Most a magántőkét is bevonják a fejlesztésbe. Ennek érdekében tavaly év végén "állították hadrendbe" a Pengaton kockázati tőke egységét: a stratégiai tőkebevonási hivatalt (Office of Strategic Capital), mely együttmőködik a Szilícium-völgy vállalataival, s ígéretes startupokat karol fel. De főként pénzt gyűjt, mert a washingtoni nemzetbiztonsági szakértők becslése szerint Kínában 900 milliárd dollár tőke áramlott a hadiipar kulcságazataiba.

Fotó: Shutterstock

Bár az orosz rakétakísérletek is rendre címlapokra kerülnek,

Moszkva erőfeszítéseit régi hidegháborús fejlesztésekként ítélik meg

az amerikai szakértők. Az orosz hiperszonikus fegyver nem tűnik elég kifinomultnak, s egyelőre csak a NATO európai szövetségeseit fenyegeti.

Annál nagyobb aggodalmat keltett Washingtonban egy két évvel ezelőtti rakétateszt a Dél-kínai-tengeren. Az amerikai katonai szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy

Peking hiperszonikus fegyvert lőtt ki.

Ráadásul, riasztóan pontos fegyverről van szó, mert miután megkerülte a Földet, csupán 40 kilométerrel vétette el a célt. A helyszín is szimbolikus, amennyiben folyamatos az amerikai-kínai feszültség Tajvan miatt.

A hiperszonikus fegyver egyesíti a ballisztikus rakéták hatótávolságát és nagy sebességét, a cirkáló rakéták radarernyő alatti röppályájával és manőverező képességével. Egy hiperszonikus rakéta a hangsebesség többszörösével haladva, úgy repülheti körbe a Földet, hogy a radarok csak a pályája végén észlelik. Szemben a hagyományos ballisztikus rakétákkal, melyek a kilövés után magasba emelkednek, s hamar láthatóvá válnak a légvédelem számára.

Ballisztikus, hiperszonikus és cirkáló rakéta pályája és a radar észlelés (Forrás: WSJ, VG)

Az Egyesült Államok hadserege felkészült a ballisztikus és a cirkáló rakéták elfogására, de teljesen védtelen a hiperszonikus rakétákkal szemben. Ami jelentősen

kibillentheti a globális stratégiai egyensúlyt.

Az amerikai lemaradás annál is feltűnőbb, mert korai fejlesztőről van szó. A tengerentúlon már a múlt század ötvenes éveiben repült a X-15 hiperszonikus tesztrepülő, de a programot a vietnámi háború miat 1968-ban törötlték. Ronald Reagan elnök a nyolcvanas években 1,7 milliárd dolláros programot indított egy hiperszonikus repülő prototípusának kifejlesztésére. De a programot a hidegháború végén törölték.

Az elmúlt 20 évben nemzeti vérkincsünket és erőforrásainkat a terrorizmus elleni globális háborúra költöttük

- foglalta össze az amerikai technológiai lemaradás okát L. Neil Thurgood nyugalmazott altábornagy, aki korábban a hadsereg hiperszonikus fejlesztéseit vezette.

Paradoxonnak tűnhet,

de Amerika úgy maradt le a fegyverkezési versenyben, hogy a kutatásban élen járt. Az amerikai publikációk visszaköszöntek a kínai és orosz fejlesztésekben. Ahogy Richard Hallion repülőgépipari elemző fogalmazott:

hiperszonikus képzésben részesítettük a világot.

A hiperszonikus rakéták fejlesztésének két sarokpontja van. Az egyik a hőkezelés, ami különleges anyagokat kíván. A másik a költségtényező, ami egyharmadával haladja meg a ballisztikus rakétafejlesztések tőkeigényét. Míg

a szűk keresztmetszetet

a földi tesztelésre alkalmas szélcsatornák jelentik. Ebből 26 van az Egyesült Államokban, de mindegyik legalább egy évre előre foglalt.

Fotó: Stratolaunch

A tesztelési infrastruktúra hiánya felkeltette Steve Feinberg, a Cerberus Capital Management magántőke-társaság alapítójának figyelmét. Felvásárolták a kaliforniai székhelyű Stratolaunch nevű céget, amely egy űrjárművek indítására alkalmas repülőt épített. Ezt a gépet, amit a vállalati szlengben "égi szélcsatornának" hívnak, hiperszonikus tesztjárművek indítására fogják használni. A hagyományos szemléletű, állami pénzt költő hadiipari vállalkozásokkal szemben,

a Stratolaunch kizárólag magántőkéből fejleszt.

A Cerberus arra számít, hogy a katonai fejlesztés mellett a Stratolaunch a piacon is sikeres lesz.