A jövő évtől havi százezer tonna, éves szinten 1,2 millió tonna üzemanyagot szállítana Ukrajnába a Mol – számolt be hétfőn meg nem nevezett forrásaira hivatkozva a Biznisalert.

Még a lengyelek szállítják a legtöbb üzemanyagot Ukrajnába, ám ez hamarosan változhat. Fotó: Shutterstock

A lengyel üzleti lap szerint a magyar olajtársaság ezzel a lépéssel a meghatározó lengyel exportot ásná alá, és lehetővé tenné, hogy Magyarország vezető beszállítóvá váljon az ukrán üzemanyagpiacon. A lap értesüléseivel kapcsolatban megkerestük a magyar olajtársaságot is, amely nem erősítette meg, de nem is cáfolta azokat.

A Mol csoport elsődlegesen a szállítási kapacitást biztosítja az Ukrajnába irányuló dízelexport számára. Az Európai Bizottság egyébként kivételként kezeli Ukrajnát, a február 5-én életbe lépett szankciók után is lehet az országba orosz kőolajból finomított terméket exportálni

– válaszolta a VG-nek a társaság.

A továbbra is döntően orosz olajat finomító Mol számára ehhez a 833/2014-es uniós rendelet nyitotta meg az utat, amelynek értelmében Szlovákia és Magyarország engedélyt kapott az orosz nyersolajból finomított olajtermékek Ukrajnába szállítására a Barátság-vezetéken keresztül.

Az ukrán piacot litván finomítójából kiszolgáló lengyel PKN Orlen továbbra is domináns szereplő, ám hónapról hónapra veszít súlyából, mivel a török finomítók, valamint különösen a magyarországi és szlovákiai finomítóiban főként orosz olajat finomító Mol is erősítik piaci pozíciójukat, ez pedig érthetően szúrja a lengyel versenytárs szemét.

A lap szerint a magyar olajcég fél éve még csupán havi húszezer tonna üzemanyagot exportált keleti szomszédunkba, mára azonban már ennek többszörösét. Leginkább a gázolajexportban erősített a Mol, amely 2023 első felében 146,3 ezer tonnát szállított le a háború sújtotta országba, míg tavaly egész évben 92,8 ezer tonna dízelt értékesített Ukrajnának.

Az Eurostat legfrissebb rendelkezésre álló adatai szerint az ukrán üzemanyagpiac két legnagyobb ellátója Lengyelország és Bulgária, az előbbi 1577,8 kilotonna, az utóbbi pedig 842,57 kilotonna dízelt szállított az országba 2022 májusa és idén május között. A harmadik legnagyobb exportőr Litvánia volt, ahonnan 583 kilotonna üzemanyagot vásárolt Ukrajna. Ugyanebben az időszakban a Magyarország felől érkező import mindössze 190,8 kilotonna volt, amit a cseh és a szlovák kereskedők további 64,1, illetve 100,3 kilotonnával egészítettek ki a hazánk felől Ukrajnába tartó termékvezetéken keresztül.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy az orosz nyersolaj behozatala Csehországban is rekordokat dönt, a cseh finomítók egyedüli tulajdonosa pedig az Orlen. Csehország tavaly összesen 7,4 millió tonna nyersolajat importált, 7 százalékkal többet, mint 2021-ben.

A Biznisalert szerint a Mol dízelüzemanyaga egyébként a legdrágábbak közé tartozik a piacon, és az ukránoknak sem kínál alacsonyabb árat, mint a többi értékesítési területén. A lap becslései szerint az Orlen és a Mol exportárai nagyjából egy szinten vannak.

Ukrajna már az orosz invázió 2022. februári indulását megelőzően is nagymértékben támaszkodott az üzemanyag-behozatalra, saját termelése ekkor is csupán az ország igényeinek 10-15 százalékát fedezte. A helyzet a háború óta pedig csak romlott, a kremencsuki finomítót több súlyos támadás is érte, az üzem csak nagyon korlátozottan működik. Eközben az ukrán üzemanyag-ellátás kérdése a hadsereg működtetése miatt még kritikusabbá vált az elmúlt másfél évben.