A borúsra forduló piaci széljárás megtépázta a világ legnagyobb tőzsdéjén kitettséget adó amerikai részvényalapokat, amelyek egy év óta először zárták visszaeső hozamokkal a negyedévet, miután a Fed kitartó szigora mellett az emelkedő kamatlábak és a ralizó olajár is lefelé nyomta a részvényárfolyamokat.

Fotó: Shutterstock

A tengerentúli részvényalapok átlagosan 3,7 százalékos árfolyamveszteséget értek el a harmadik negyedévben a Refinitiv adatai szerint, a népszerű eszközkategória négy negyedév óta először hagyta cserben a befektetőket.

Köztük vélhetően magyar ügyfeleket is, miután

a Bamosz tizenegy amerikai részvényalapot tart nyilván (az Accorde, az Amundi, a Generali, a K&H, valamint az MBH kínálatában is megtalálhatók ezek),

de emellett a globális, illetve fejlett piaci részvényalapok közül is számos rendelkezik itteni kitettséggel.

A tengerentúli részvényalapok vesszőfutása annak tükrében természetesen annyira nem is meglepő, hogy a széles körben követett amerikai indexek is leszerepeltek ebben az időszakban. A Dow Jones 2,6 százalékos mínusszal még viszonylag jól is állta a sarat, az S&P 500 3,7 százalékkal, a Nasdaq pedig 4,1 százalékos veszteséggel zárta a harmadik negyedévet, jelentős részben a szeptemberi nagy zuhanásnak betudhatóan. Az átlagos alapkezelői teljesítmény alapján a piaci viszontagságokkal szemben a portfóliómenedzserek sem igazán tudták megvédeni az ügyfeleket.

Szeptemberben egyébként 4,2 százalékos negatív hozamot szállítottak az amerikai részvényalapok. A tőzsdékről az erős dollár, a közel 30 százalékkal feltörő olajár, valamint az emelkedő államkötvényhozamok is kifelé szivattyúzták a pénzt.

Nagy szórás a részvényalapok között is

Ezzel együtt korántsem mindegy, hogy a részvényalapokon melyikbe invesztáltak a megtakarítók, mert ezek teljesítménye között is nagy volt a szórás.

A legjobban szereplő, nyersanyagtermelők papírjaiból válogató természeti erőforrás alapok 12 százalékos árfolyamnyereséget szállítottak a borús piaci környezetben is, főként a nyersanyagok drágulásától fűtve. Ezzel szemben a megújulóenergia-cégekben pozíciót vállaló alapok valósággal égették a befektetők pénzét, 16 százalékos negatív hozammal szomorítva őket.

A Refinitiv által számon tartott 104 kategóriából mindössze 14 tudott pozitív hozamokat felmutatni az utóbbi három naptári hónap alatt.

A leforduló hozamok mellett az alapok értékesítésére sem lehetnek büszkék az alapkezelők. A hagyományos részvényalapokból három hónap alatt 88,5 milliárdot váltottak vissza a tengerentúli befektetők – ebből 73,6 milliárd dollárnyit az amerikai részvényekből álló portfóliókból –, ezt pedig csak némileg tudta ellensúlyozni a részvény-ETF-ekbe ez idő alatt beáramló 66,8 milliárd dollárnyi friss tőke.