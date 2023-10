A repülőgépek hajtóműveit készítő brit Rolls-Royce Holdings – nem összekeverendő a BMW tulajdonában lévő, azonos nevű luxusautó-gyártóval – bejelentette, hogy racionalizálja működését, és elbocsát 2000-2500 embert. Az összesen 42 ezer munkavállalót foglalkoztató vállalatnál ez 6 százalékos létszámcsökkentést jelent.

A cég a többi között az Airbus egyik stratégiai beszállítója.

Fotó: Rolls-Royce plc / Facebook

Az átalakítás részeként összevonják az olyan háttérfunkciókat, mint a humán erőforrás és a pénzügy, továbbá a műszaki és biztonsági részlegeket is egybevonják. Az utóbbi miatt Grazia Vittadini technológiai igazgató jövő év áprilisában távozik a cégtől, helyét Simon Burr veszi át. Tufan Erginbilgic vezérigazgató az év eleje óta vezeti a vállalatot, és az termelés, valamint az üzemeltetés racionalizálást ígérte – írja a Financial Times.

Erginbilgic szerint ez egy újabb, fontos lépés a több éve tartó átalakulási folyamatban, amelynek célja egy nagy kapacitásokkal rendelkező, versenyképes, rugalmas és növekedni képes Rolls-Royce felépítése.

A vállalat legutóbbi nagyobb létszámleépítésére 2020 márciusában került sor, akkor a cég 3 ezer munkahelyet szüntetett meg az Egyesült Királyságban, hogy alkalmazkodjon a koronavírus-járvány okozta visszaeséshez.

A pandémia után a légiipar fellendülése a vállalat számait is javította: augusztus elején az Airbus A350 hajtóművét is gyártó Rolls-Royce 1,42 milliárd font adózás előtti nyereségről számolt be a június 30-án zárult hat hónapra vonatkozóan, szemben az egy évvel korábbi 1,75 milliárd fontos veszteséggel. A korrigált üzemi nyereség 673 millió font volt.

A cég idén 400-500 hajtómű szállítására számít. A mai bejelentés a részvényekre is jó hatást gyakorolt, az árfolyam több mint 2 százalékkal nőtt.

Ehhez hozzá kell tenni: a Rolls-Royce a londoni FTSE 100 index legjobb teljesítményt nyújtó tagja az idén, a cég kurzusa január 1-je óta több mint duplájára erősödött. A vállalatot az elmúlt évtizedben többször is átszervezték.

Az olajiparból érkező Tufan Erginbilgic felrázta az elmúlt hónapokban céget, csökkentette a nem alapvető projektekre fordított kiadásokat, és újratárgyalja az ügyfelekkel kötött értékesítési és karbantartási szerződések egy részét. Az eddigi eredmények Erginbilgic munkáját igazolják, de az még kérdéses, hogy a lendület a következő években is kitart-e.