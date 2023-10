Több széket is akar a Disney igazgatóságában Nelson Peltz aktivista befektető, akinek a cége, a Trian Fund Management a szórakoztatóipari társaság egyik legnagyobb befektetője, 2,5 milliárd dolláros részesedéssel. Ha a Disney nemet mond, csak tavaszig nyerne haladékot, mert a Trian több jelöltet is indíthat az évi rendes közgyűlésén. A tisztségviselők jelölési időszaka december 5-től január 4-ig tart.

Nelson Peltz gatyába rázná a Walt Disney-t. Fotó: Getty Images

Nem a mostani Nelson Peltz első próbálkozása. Már az év elején is indult a Disney igazgatótanácsi helyéért, miután a cégvezetés visszautasította igazgatói kérelmét. Ám Peltz februárban visszavonta jelölését, miután a Disney élére visszatérő Bob Iger széles körű szerkezetátalakítási és költségcsökkentési tervet mutatott be.

Akkor rövid időre 90 dollár alól 113 dollárig kapaszkodott a kurzus. Ám a lelkesedés hamar kifulladt, s mostanra 80 dollár közelébe süllyedt a jegyzés, ami évtizedes mélypont. Ráadásul 2021 márciusában még 200 dolláron forgott a részvény.

A Disney megszenvedte a hollywoodi sztrájkokat, melyek befagyasztották a televíziós és a filmgyártást. A televíziós és a streamingüzletága tartósan veszteséges, ráadásul gyengítette pozícióit a Charter Communications kábelszolgáltatóval folytatott jogdíjvita.

A Trian szerint a Disney részvényei ma jócskán alulértékeltek, s a vállalatnak olyan igazgatóságra van szüksége, amelyik a részvényesek érdekeit szolgálja.

A Trian az elmúlt hónapokban több mint 30 millió részvényre növelte részesedését, ami jókora ugrás a második negyedév végén birtokolt, nagyjából 6,4 millió részvényhez képest.

Színesíti a képet, hogy Nelson Peltznek már Bob Iger 2020-as távozásában is szerepe volt, most azonban újra Igerrel kellene együtt dolgoznia. A Disney azzal utasította el Peltz igazgatósági jelentkezését, hogy iparági tapasztalattal rendelkező tagokkal frissítenék a testületet. Közben a menedzsment is próbál a részvényesek kedvére tenni. Augusztusban áremeléseket jelentett be a cég, s nemrégiben közölték,

jó úton haladnak, hogy év végére visszaállítsák a készpénzes osztalékot.

A Disney a következő évtizedben 60 milliárd dollárt költ vidámparkjainak, hajójáratainak és üdülőhelyeinek bővítésére, majdnem megduplázva a befektetéseit egy olyan divízióban, amely az elsődleges profitforrása.

Júliusban Iger arra utalt, hogy a Disney hagyományos kábel- és hálózati televíziós eszközei, mint az ABC, az ESPN sporthálózat, az FX, a Disney Channel, esetleg eladósorba kerülnek. Elmondta, hogy az ESPN esetében stratégiai befektetőt keresnek, ami azért érdekes, mert Dan Loeb aktivista befektető Third Point alapja már tavaly az ESPN eladását követelte.

Az aktivista befektetők ösztönzik a változásokat az általuk megcélzott vállalatoknál, így például az alulteljesítő részlegek eladását, a hatékonyság javítását és a tőke jobb felhasználását. Peltz korábban a Mondelez International, a Kraft Heinz és az Unilever igazgatóságában is dolgozott.