Az Egyesült Államok „nagy valószínűséggel” lépéseket fog tenni az orosz olajeladásokra bevezett hordónkénti 60 dolláros árkorlát érvényesítésére – mondta Janet Yellen pénzügyminiszter egy interjúban. A kérdés azért merült fel, mert Oroszországnak hetek óta sikerül a 60 dolláros határ fölött értékesítenie. Az Ural típusú olaj referenciaára szeptember végén hordónként 85 dollárra emelkedett.

Fotó: Shutterstock

Gondosan vizsgáljuk a szankciók végrehajtását, a piaci szereplőknek érezniük kell, hogy komolyan vesszük az árplafont

– hangsúlyozta az amerikai pénzügyminiszter. Míg Katona Viktor, a Kpler árukövető cég vezető nyersolajelemzője a piaci hangulat és a tapasztalatok alapján úgy látja, hogy semmilyen retorzió nem éri a rendelkezések megsértőit.

Oroszország kiépítette saját hajózási infrastruktúráját az olaj exportjához, lehetővé téve az exportőrök számára, hogy megkerüljék az árplafont. Ennek ellenére nyers- és kőolajtermékeinek nagy részét még mindig nyugati segítséggel értékesíti.

Az október 4-ével záruló héten az Oroszország által exportált 68,1 milliárd dollár értékű fosszilis tüzelőanyag 37 százaléka európai vállalatok vagy a G7-csoport tagjainak tulajdonában vagy biztosításában lévő hajókon mozgott a célállomása felé. Az orosz kikötőkben még betartják az ársapkát, de menet közben,

a tengeren többször is továbbértékesítik az olajat,

mielőtt elérné rendeltetési helyét, ahol a finomítók által fizetett végső ár már bőven meghaladja az ársapkát.

A The Wall Street Journal értesülése szerint az amerikai igazságügy vizsgálatának célkeresztjébe került a Bahreinben és Szingapúrban is székhellyel rendelkező Mercantile & Maritime Group olajkereskedelmi és hajózási vállalat. Most azt vizsgálják, hogy az alapító vezérigazgató, Murtaza Lakhani kereskedett-e a szankciók megsértésével orosz olajjal, és kikerülte-e az Egyesült Államok és szövetségesei által bevezetett árplafont.

Azt is vizsgálják, hogy Lakhani üzleti kapcsolatban áll-e a Rosznyeft vezérigazgatójával, Igor Szecsinnel. Lakhani Pakisztánban született, de kanadai és vanuatui (Óceánia) állampolgársággal is rendelkezik.

Régi motoros a szankciós kereskedelemben. Már Szaddám Huszein Irakjában, aztán az iraki Kurdisztánban és Venezuelában is segített a szankcionált olajat piacra juttatni.

Lakhani szóvivője úgy reagált, hogy minden érdekeltségük beszüntette az orosz olaj kereskedemét.

Olajkereskedők szerint az orosz termelést jórészt az úgynevezett árnyékflotta szállítja. Legalább 70 tankerre becsülik a flottát, s olyan matuzsálemi korú hajókról van szó, melyek annak idején az iráni és a venezuelai olajat vitték. Az elmúlt hónapokban

újabb tankereket hoztak ki a hajótemetőkből

olyan cégek, mint a Tejarinaft, az Amur és a Bellatrix Energy. Ezek Dubajban vagy Hongkongban vannak bejegyezve, s a tulajdonjoguk teljességgel átláthatatlan.