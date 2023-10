Az amerikai elektromosautó-gyártó az idén kisebb megszakításokkal, de rendszeresen csökkentette fogyasztói árait valamennyi kiemelt piacán, egyrészt hogy fenntartsa az érdeklődést modelljei iránt, másrészt hogy egyre bővülő gyártókapacitásait maximálisan ki tudja használni.

A texasi Austinban november végén adják át az első Cybertruckokat a megrendelőknek. Fotó: Tesla

A kereslet megtámogatásához szükség volt a folyamatos akciózásra, amivel megfizethetővé tették a villanyautóikat az egy ideje uralkodó magas kamatkörnyezetben.

A harmadik negyedévben 6 százalékos átlagos árcsökkentést hajtottak végre, valamennyi modelljüket érintően. Az egy járműre eső bevétel az idén eddig 11 százalékkal csökkent.

Leállások voltak a ráncfelvarrás miatt

Az első fél évben sikerült is az stabilizálni az értékesítést, a harmadik negyedévben viszont a Model 3-as szedán és a Model Y crossover felfrissített, jóindulattal is csak újszerűnek mondható változatára történt átállás, a gyártósorok átszerszámozása miatt a Gigafactorykban lelassult a munka, több hetes leállások is előfordultak.

Ezzel azonban végeztek, úgyhogy innentől az maradt a kérdés, hogy Elon Musk cége el tudja-e érni az év végére a januárban kitűzött célt, vagyis az 1,8 millió darab Tesla értékesítését. Ehhez az év utolsó három hónapjában 476 ezer járművet kellene értékesíteniük.

Az garantálható, hogy a rekorddöntésekből sportot űző Musk mindent megtesz majd ennek érdekében, és hajlandó lesz tovább farigcsálni a Teslák árát

– ahogy azt a befektetők és az elemzők már most előre borítékolják. Pozitívum, hogy a Texas állambeli Austinban lévő Gigafactoryjukban a bő két éves késésben lévő Cybertruck-projekt célegyenesbe ért, a várva várt, futurisztikus formavilágot idéző elektromos pickup sorozatgyártása még az idén megindul, javítva az értékesítési statisztikákat. Az első példányokat november 30-án adják át legkitartóbb megrendelőiknek.

Kiábrándító adatokat közölt a Tesla

Az árcsökkenésre alapozó üzletpolitikának viszont meglett a böjtje: a Tesla negyedéves, 23,35 milliárd dollárra rúgó árbevétele elmaradt az LSEG I/B/E/S (korábban Refinitiv) 24,10 milliárd dolláros elemzői konszenzusától. Éves alapon a bővülés mindössze 9 százalékos volt, ilyen harmatos dinamikát három éve nem láthattak a Tesla hívei.

Az egy járműre eső gyártási költségek további lefaragását ígéri a Tesla. Fotó: AFP

Ennél még kiábrándítóbb adat a befektetők által leginkább figyelt bruttó árrés 17,9 százalékos értéke, ez az megelőző negyedévinél 0,3 százalékponttal alacsonyabb, az egy évvel korábbi 25,1 százaléktól pedig fényévnyire van.

A Visible Alpha által megkérdezett 21 elemző átlagosan 18,02 százalékos árrést várt el a Teslától, míg az LSEG 17 megkérdezett elemzője optimistább volt, és átlagosan 18,25 százalékos bruttó marzsot vizionált – írja a Reuters. Az egy részvényre eső kiigazított profit (EPS) a várt 73 cent helyett 66 centre jött ki.

Az adózott profit pedig az egy évvel korábbi 3,29 milliárd dollárról 1,85 milliárdra olvadt.

A Tesla közleményében elismerte, hogy új gyáraiban drágábban termel, de azzal nyugtatta a befektetőket, hogy a nyári–ősz eleji fejlesztésekkel költséghatékonyabbá tették a gyártási folyamatot, faragtak az egy autóra jutó költségekből, s e téren meg is akarják őrizni globális vezető szerepüket.

Az árfolyam az egekben, a befektetők türelme véges

A harmadik negyedévben éves alapon 43 százalékkal, 2,41 milliárd dollárra nőttek az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeik. A mesterséges intelligencia (MI) széles körű alkalmazásával további megtakarításokat érnek el, persze ehhez előbb forrásigényes beruházásokat, fejlesztéseket is végre kell hajtaniuk.

Elon Musknak kemény kérdésekre megnyugtató válaszokat kellene adnia. Fotó: Joel Saget / AFP

A befektetői aggodalmak a marzsok további leépüléséről egyelőre nem hagytak nyomot az árfolyam alakulásán, a Tesla idén 125 százalékot erősödött. Kurzusa az amerikai piaczárás után közzétett gyorsjelentésre előbb két százalékot esett, majd előjelt váltva 2 százalékos pluszba fordult az elektronikus kereskedésben, így várta az ilyenkor szokásos elemzői konferenciát.

Megjegyzendő, hogy Elon Musk meghökkentő kijelentései és a hangzatos ígéretei ilyenkor rendszerint megráncigálják a cég részvényárfolyamát.