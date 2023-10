Elon Musk szeretné az X-et pénzügyi vállalkozássá tenni, amely a felhasználók minden tranzakcióját lefedi. A Tesla-vezér 2024 végére már szeretné is kínálni a minden pénzmozgásra lehetőséget teremtő terméket.

Musk a cég belső, csütörtöki találkozóján kifejtette, hogy amikor fizetési szolgáltatásokról beszél, akkor nemcsak arra gondol, hogy 20 dollárt átutalunk a barátainknak, hanem azt szeretné, hogy

minden, ami pénzzel kapcsolatos, az az X-en történjen.

Fotó: Getty Images

A cég vezérigazgatója, Linda Yaccarino elmondta, hogy a Musk által felvázolt – értékpapír-kereskedelmet és határon átnyúló fizetéseket is tartalmazó – terve 2024 végére válhat valósággá. A Tesla-vezér is hasonló céldátumot fogalmazott meg, kérdés, hogy ezt a határidőt képes lesz-e tartani, vagy egy újabb Cybertruckhoz vagy épp önvezetéshez hasonló célt fogalmazott meg Musk, és sok évet csúszik, ha egyáltalán valaha megvalósul.

A vállalat jelenleg pénzküldő szolgáltatások licencének beszerzésén dolgozik az Egyesült Államok tagállamaiban, hogy egyáltalán legyen engedélye pénzügyi szolgáltatások nyújtására. Musk korábban is jelezte már, hogy az X-ből pénzügyi alkalmazást csinálna, a többi között magas hozamú pénzpiaci alapokat, bankkártyát és hiteleket is nyújtva ügyfeleinek, míg

a távolabbi cél, hogy lehetőség nyíljon az azonnali, valós idejű, határokon átívelő utalásokra.

A mostani tervek nyilvánvaló módon az X.com-ból érkeznek, mely Peter Thiel Confinityjével összeolvadva a PayPallá változott. A milliárdos most felidézte, hogy a PayPal eredeti terveit ő dolgozta ki David Sacksszal, ám miután a céget az eBay felvásárolta, a vállalkozás nem fejlődött tovább Musk szándékai szerint, sőt, bizonyos részeket meg is szüntettek – írja a The Verge.

A „minden alkalmazás” ötlete régóta foglalkoztatja Muskot, akinek szeme előtt talán a kínai WeChat lebeghet, amely egyszerre közösségi oldal, fizetési szolgáltató, bevásárlóalkalmazás és ki tudja még mi minden. A kérdés persze az, hogy eredeti létszámának töredékével képes-e ezt megvalósítani az X kicsit több mint egy év alatt. A legtöbb hihetetlen Musk-ígéret esetében ez nem következett be.

Ráadásul az X-en már Twitter korában is rendszeresen voltak olyan támadások, amelyekkel a felhasználók adataihoz fértek hozzá a támadók, és ilyen esetek továbbra is rendszeresek, ami nem feltétlenül kedvez annak, hogy a teljes pénzügyi életünket oda költöztessük.