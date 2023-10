Nagy élet van a tengerentúli kötvénypiacon. Múlt héten megugrottak a hosszú hozamok, elérve a 4,9 százalékos szintet. Ehhez képest most a 10 éves amerikai referencia-államkötvény hozama 4,6 százalék alá esett, így 0,4 százalékkal alacsonyabb mint a 2 éves kincstárjegy 5 százalék körül ragadt hozama. Ezzel megfordult a hozamgörbe úgynevezett medvepiaci meredeksége, amely akkor jelentkezik, amikor a hosszú hozamok gyorsabban emelkednek, mint a rövid lejáratúak.

Persze, a hozamgörbe inverziója is veszélyes. Mert amikor a hosszú hozamok a rövid hozamok alá esnek, azt a piac recessziós szignálként éli meg. De észre kell venni, hogy a mostani jelzés kifejezetten halk a nyárihoz képest, amikor 1,1 százalékpont volt a különbség. Ráadásul pozitív olvasata is van a görbének, mégpedig az, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed közel áll ahhoz, hogy megnyerje az inflációs csatát. Kérdés, hogy ennek ára a gazdaság recesszióba süllyedése lesz, vagy megvalósul a sokat emlegetett puha landolás.

Most az elemzők amiatt is aggódnak, hogy az Egyesült Államok szövetségi költségvetésének hiányát foltozó kötvénydömping tovább emeli a hozamokat, míg a Fed tisztviselői azt mondják, hogy az emelkedő hosszú távú kamatlábak teszik a dolgukat. És egyelőre a rövid hozamokat aláásó gyors kamatcsökkentés sincs napirenden, miután a hosszú távú gazdasági stabilitást biztosító semleges kamatszint szép csendben a korábban becsültnél magasabb szintre kúszott az Egyesült Államokban. Így az irányadó ráta hosszabb távon is a mostani szintek közelében ragadhat.