Egész napos ingadozást és bizonytalan iránykeresést követően az amerikai részvénypiacok szerdán délután visszatértek a pozitív tartományba, így a vezető tengerentúli részvényindexek immár a negyedik kereskedési napot zárták pluszban.

Fotó: Angela Weiss / AFP

A széles piacot leképező S&P 500 index 0,43 százalékos pluszban zárt. A klasszikus DJIA 0,19 százalékkal kapaszkodott feljebb. Míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite index 0,71 százalékot emelkedett.

Az európai tőzsdéken a luxusmárkák fekete szerdáját hozta a LVMH növekedésének hirtelen lassulása, ami árnyékot vetett a csoport közvetett tulajdonában lévő német Birkenstock prémiumszandál márka New York-i tőzsdei belépőjére is. Az első tőzsdenapján 11 százalékot eső Birkenstock csúnyán elbotlott, pedig még Margot Robbie is a szandijukban tipegett a Barbie filmben. És ez súlyos csapás az épp csak éledező amerikai IPO piacra.

A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama 4,565 százalékra süllyedt. Talán ennél is fontosabb, hogy szelidült a hozamgörbe medvepiaci meredeksége.