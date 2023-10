Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 55 838,55 ponton zárt pénteken, 0,84 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban. A részvénypiac forgalma 57,8 milliárd forint volt az előző heti 89,7 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek a héten.



Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában jelezte: optimistább lett a Magyar Telekom menedzsmentje. A vállalat felfelé módosítja az idei bevételre és EBITDA AL mutatóra (az EBITDA korrigálva az eszközhasználati jog után elszámolt értékcsökkenéssel és kamattal) vonatkozó előrejelzését, a korábbi 5-10 százalékos növekedés helyett 10-15 százalékos növekedést várnak. Az elmúlt hónapokban változatlanul erős keresletet tapasztalt a Magyar Telekom a szolgáltatásai, különösen a mobil adat és a vezetékes szélessávú internet iránt.

A kommentárban kiemelték, hogy növekvő értékesítésről számolt be a Richter licenszpartnere. A nőgyógyászati termékek fejlesztésére fókuszáló Mithra első féléves jelentésében az Estelle orális fogamzásgátló értékesítésének 80 százalékos növekedéséről számolt be az Egyesült Államokban, miközben a Donesta posztmenopauzás termékjelölt fázis 3-as klinikai vizsgálati eredményei is pozitívak voltak a vállalat szerint. A társaság 7 millió eurós árbevételéből 2,4 millió eurót az Estelle értékesítése tett ki. A két vállalat közötti korábbi megállapodás értelmében a Richter szállítja a hatóanyagot mindkét nőgyógyászati termékhez, így a hírek pozitívak a magyar gyógyszercégre nézve.

Célárfolyam-emelés és csökkentés is érkezett a héten a Mol papírjaira. A Wood & Company 3810 forintra növelte célárfolyamát a korábbi 3590 forintról, az ajánlás továbbra is vétel; a Citi ugyanakkor 3200 forintról 2900 forintra csökkentette a Mol részvényeire vonatkozó célárfolyamát, az ajánlást pedig vételről tartásra rontotta.

A kommentárban az Equilor kitért arra is, hogy lengyel lapértesülések szerint az OTP és az Erste is érdeklődik a lengyel Velobank iránt. A kötelező érvényű ajánlatokat szeptember végéig kellett benyújtani, a teljes folyamat várhatóan a jövő év első negyedévében zárulhat.

Hetek után ismét felmelegítette a piac a pletykákat az OTP lengyelországi terjeszkedéséről Már augusztus végén kiderült, hogy az OTP-t érdekelheti a belépés a lengyel bankpiacra.

A héten az OTP 3,54 százalékkal erősödött, a részvény 13 300 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 37,79 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,31 százalékkal emelkedett a héten, pénteken a papír 540 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 2,36 milliárd forintot. A Mol ára a héten 0,29 százalékkal nőtt, 2794 forinton zárt pénteken, forgalma a héten 8,01 milliárd forint volt. A Richter árfolyama 3,10 százalékkal csökkent a héten, pénteken a részvény 8915 forinton zárt, heti forgalma 7,26 milliárd forint volt.