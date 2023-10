Drámai mértékben csökkent a lehetséges legjobb, AAA besorolású állampapírok aránya a világpiacon az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtti leminősítése óta – áll a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő Londonban ismertetett szektorelemzésében. A Fitch augusztus 2-án vonta meg az Egyesült Államoktól az AAA államadós-besorolást, egy fokozattal AA plusz-ra rontva a hosszú futamidejű amerikai államadósság-kötelezettségek minősítését.

Fotó: Bob Dewel / AFP

A cég azzal a várakozásával indokolta a döntést, hogy a következő három évben romlanak az amerikai államháztartási mutatók, és növekszik a már most is magas államadósság-teher. A hitelminősítő az augusztusi leminősítés indoklásában kiemelte azt a véleményét is, hogy az államadósság-plafon ügyében visszatérő módon kialakuló politikai patthelyzetek és az utolsó pillanatig halogatott megoldások

kikezdték az amerikai államháztartás kezelésébe vetett bizalmat.

A három globális hitelminősítő közül már csak a Moody’s Investors Service tartja nyilván a lehetséges legjobb besorolással az amerikai államadósság-kötelezettségeket. A Standard & Poor’s – a globális piacvezető hitelminősítők közül elsőként – már 2011-ben megvonta az Egyesült Államoktól az elit AAA államadós-osztályzatot, amelyet 1941 óta tartott érvényben.

Az S&P a tizenkét évvel ezelőtti leminősítés óta az AAA-nál szintén egy fokozattal alacsonyabb, AA plusz besorolással tartja nyilván a hosszú futamidejű amerikai államadósságot. Az S&P annak idején azzal a véleményével indokolta a globális piacokon komoly megrázkódtatást okozó leminősítést, hogy az akkori adósságlimit-emelési vita lezárásaként létrejött államháztartási konszolidációs terv elégtelen a középtávú amerikai államadósság-pálya stabilizálásához.

Keddi elemzésében a Fitch Ratings kiemelte: az amerikai leminősítés óta már nem az AAA minősítésű szuverén kötvényállomány a legnagyobb értékű államadósság-kategória a világpiacon. Az Egyesült Államok leminősítésének idején a piacokon forgó amerikai szövetségi államadósság-tömeg 32 600 milliárd dollár volt, csaknem a kétszerese a dollárban számolt többi szuverén adósságnak.

A hitelminősítő helyzetértékelése szerint mindez azt jelenti, hogy a kötvénypiacokon lévő AAA osztályzatú államadósság-állomány nominális aránya drámai mértékben, a 40 százalékot meghaladó korábbi szintről alig 6 százalékra zuhant. Ennek következményeként a spekulatív – vagyis nem befektetési ajánlású – besorolással ellátott szuverén adósság nominális piaci mennyisége most első ízben meghaladja az AAA kategóriás államadósság-eszközökét,

amelyek összértéke 5 ezermilliárd dollár környékére csökkent.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy korábban mindig az AAA besorolású szuverén kötelezettségek adták a piacon lévő legnagyobb értékű államadósság-kategóriát, azzal együtt is, hogy az euróövezeti adósságválság óta csökken az AAA osztályzati sávban nyilvántartott szuverén adósok száma, ilyenből a Fitch listáján jelenleg mindössze kilenc van.