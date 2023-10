A LinkedIn 20 ezer fős állományának több mint 3 százalékát, 668 főt bocsát el, a kirúgások a mérnöki, a tehetséggondozó és a pénzügyi csapatot érintik. A Microsoft tulajdonában lévő, 950 millió felhasználóval rendelkező üzleti közösségi platform azzal indokolta a lépést, hogy racionalizálják a működését, ennek során átalakítják a cég infrastruktúráját, emiatt szükséges a jelzett munkahelyek megszüntetése.

A cég vezetése a vállalat működésének racionalizálással indokolja a kirúgásokat.

Fotó: Shutterstock

Az SCMP emlékeztet rá, hogy a LinkedIn májusban már 716 munkavállalót bocsátott el az értékesítési, üzemeltetési és támogatási részlegektől, akkor szintén a racionalizálásra hivatkoztak A cég lépése illik a több mint egy éve tartó mintába: idén júliusig világszerte 212 294 alkalmazottnak mondtak fel a technológiai iparágban, ami már most több a tavaly állását elvesztő 164 709 főnél.

Márciusban Mark Zuckerberg jelentette be, hogy a Metánál újabb 10 ezer dolgozó elbocsátását tervezi, miután 2022 novemberében 11 ezer állást már megszüntetett. Az Alphabet, a Google anyavállalata január közepén jelentett be 12 ezer fős létszámleépítést, a Microsoft 10 ezer embert rúgott ki. Az Amazon, a világ legnagyobb online kiskereskedője pedig 18 ezer munkahelyet szüntet meg a kedvezőtlen gazdasági helyzet folytán.

Az időközben X-re átnevezett Twitter tavaly 3700 embertől köszönt el, idén pedig többtucatnyi dolgozótól vált meg. A kirúgásokat az elemzők a bizonytalan gazdasági környezettel és a digitális szolgáltatások iránti kereslet csökkenésével magyarázzák. A járványvédelmi intézkedések feloldása után az emberek kevesebb időt töltenek az online térben, így a vállalatoknak most újra kell gondolniuk a stratégiájukat.

A mesterséges intelligencia (MI) is szedi az áldozatait. Például májusban az egyik legnagyobb amerikai munkaerő-közvetítő cég, a Challenger, Gray & Christmas jelentette be, hogy 3900 embert küld haza az MI miatt. Az egyedüli kivételt ebben a trendben az Apple jelenti, miután a cupertinói cég az elmúlt években nem növelte számottevően a létszámát, így nem jelentett be tömeges elbocsátásokat sem.