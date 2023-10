A nyár végén is aktív maradt a lakosság a hazai értékpapírpiacon, tovább gyarapítva a már eddig is csúcson lévő pénzügyi vagyonát. Augusztusban 2,2 százalékkal nőtt a magyar háztartások hazai kibocsátású értékpapírokban lévő összvagyona, amely így 21 581 milliárd forintra rúg, és immár 11 hónapja hódít meg újabbnál újabb rekordokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint.

Magyar állampapírból már közel 12 ezermilliárd forintnyit tartanak a háztartások. Fotó: Bach Máté

A nyár végi, közel félezer milliárdos bővülés mögött javarészt most is a töretlen megtakarítási kedv áll, a háztartások ugyanis 355 milliárd forintot fektettek be különböző hazai kibocsátású eszközökbe. Ezzel már meghaladta a 3400 milliárd forintot az év eleje óta lekötött új tőkebefektetések összértéke. A piaci árfolyamok is kedvezően alakultak, 111 milliárd forinttal gyarapítva a lakossági portfóliók értékét.

Az állampapír varázsa töretlen

A friss megtakarítások zömét most is a hagyományosan slágerterméknek számító, szabályozói hátszéllel is megsegített állampapírokba forgatták, melyekből a jegybank nyilvántartása szerint 191 milliárd forint értékben vásároltak be.

A legkeresettebbek változatlanul a hosszú lejáratú forintkötvények, az előző havival lényegében megegyező, 200 milliárdos értékesítéssel. Az egy évnél rövidebb lejáratú állampapírokból ezzel szemben 10 milliárd forintnyit váltottak vissza, a devizás kötvényekből pedig a korábbi hónapokban látotthoz képest is meglehetősen gyér, alig kétmilliárd forintos keresletet támasztottak.

A kötvények átértékelődésével együtt 1,6 százalékkal gyarapodott a háztartások kezében lévő kormányzati kibocsátású hitelpapír-állomány. Augusztus végén soha nem látott mértékben, szűk 60 milliárd forint híján 12 ezermilliárd forinttal járult hozzá az államadósság finanszírozásához a lakosság.

Az egyéb, jellemzően bankkötvény-állomány eközben több mint 4 százalékkal, 530 milliárd forintra gyarapodott.

Az alapkezelőknek sem lehet okuk a panaszra

Az állampapírok népszerűségével csupán a befektetési alapok tudják tartani a lépést, ezekből most is kiemelkedő, 184 milliárdos tételben táraztak be a lakossági befektetők. A portfóliómenedzserek a nyár végén már kevésbé forgatták jövedelmezően a rájuk bízott ügyfélpénzeket, így a júliusi 145 milliárddal szemben szerény, 23 milliárd forintos hozamemelkedést értek el ügyfeleiknek.

A lakosság befektetési jegyekben fialó vagyona mindezeket figyelembe véve 2,7 százalékkal – 206 milliárd forinttal – gyarapodott, átlépve ezzel a 7700 milliárd forintot, ami ugyancsak új csúcs ebben a kategóriában.

Hazavitték a tőzsdei ralin megtermelt profitot

„Csúcsformába” lendültek a háztartások a tőzsdén is, ez azonban kizárólag az augusztusban remekelő magyar papíroknak köszönhető, ugyanis a hónap során az OTP és a Magyar Telekom részvényei is 12 százalékot raliztak, történelmi csúcsra húzva a BUX indexet.

A lakossági befektetőknek 94 milliárdot hozott a konyhára az új magasságba emelkedő pesti részvényindex, a profit nagy részét azonban haza is vitték a parkettről, 43 milliárd forint értékben eladva magyar részvényeikből. A háztartások tőzsdei vagyona így is közel 4 százalékkal gyarapodott, a hó végi 1390 milliárd forintnyi hazai részvénybefektetés még így is csúcsot dönt.