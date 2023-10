A héten indul a harmadik negyedéves jelentési szezon, az S&P 500 vállalatok esetében az elemzők 0,3 százalékos visszaesést várnak az egy részvényre jutó eredményekben (EPS) az egy évvel ezelőtti szintekhez képest. Ez a visszaesés sorozatban a negyedik év/év alapú negyedéves eredménycsökkenést jelentené, azonban a visszaesés mértéke már kevésbé lenne negatív az elmúlt három negyedév eredményeihez képest.

A várakozások szerint a negatív előrejelzést adó vállalatok száma a 10 éves historikus átlagon van, jelenleg 76 vállalat adott ki negatív, míg 42 pozitív EPS előrejelzést a negyedévre. Az eredmények visszaesése továbbra is igen koncentrált, a 11 szektor közül a tengerentúli elemzők 8 szektortól is EPS növekedést várnak, azonban a fennmaradó 3 esetében jelentős kontrakció jöhet, negatívba fordítva az S&P 500 index EPS-ét.

A harmadik negyedévben a legnagyobb eredménycsökkenés az energiaszektor (-37,7 százalék év/év) és az alapanyaggyártók (-22,4 százalék év/év) esetében várható, ami jól beleilleszkedik az elmúlt negyedévek mintájába. Hozzá kell tenni azonban, hogy ugyan az energiaszektortól éves bázison jelentős profitcsökkenést várnak, június óta a második legnagyobb ütemben nőtt a szektorra vonatkozó eredményvárakozás (+5,7 százalék n.év/n.év), mely a nyersanyagárakban bekövetkező emelkedő áraknak köszönhető.

A fenti két szektor gyengeségét ellensúlyozza a kommunikációs szektor (+31,5 százalék év/év), valamint a tartós fogyasztási cikkek (+22 százalék év/év) szektora. Utóbbi esetében ráadásul úgy, hogy az árazási erő gyengülése ellenére is bővülhetett az eredmény éves bázison a harmadik negyedév során.

Az S&P 500 indexet leginkább az informatikai szektor húzta felfelé idén, ráadásul az elemzők az elmúlt negyedévek gyengébb előrejelzéseit követően év/év alapon már itt is EPS növekedést vízionálnak a szektortól, melynek mértéke 4,6 százalék jelenleg.

A héten elstartoló gyorsjelentési szezont kedden a Pepsi kezdte, csütörtökön a Delta Airlines, majd pénteken a banki (JPM, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock) gyorsjelentések következnek.

Két-három kiemelkedő jelentésre mindenképp számít a piac a következő hetekben.

Az Amazon előre jelzett jelentős profitnövekedése vezeti a tartós fogyasztási javak szektorát, a kommunikációs szektor eredményének növekedését pedig várhatóan a Meta Platforms, a Warner Bros és a T-Mobile fogja húzni, ezek nélkül a szektor növekedése 20 százalékponttal lenne kisebb.

A nettó profitmarzsra vonatkozó negyedéves várakozás 11,7 százalék, ami felülmúlja az elmúlt 5 év átlagát (11,4 százalék), illetve erősebb a 2023 második negyedéves 11,6 százalékánál is. A 12 havi előremutató P/E ráta 17,7-szeres, ami az 5 éves átlag (18,7x) alatt van, azonban a 10 éves átlagot (17,5x) meghaladja.

Érdekességként kiemelendő, hogy historikusan az elemzők általában alábecsülik az eredményeket. Bár most épp úgy billen a mérleg nyelve, hogy továbbra is – ha kis mértékben is – EPS visszaesés lehetett a harmadik negyedévben az USA-ban, ugyanakkor nem zárható ki, hogy a profitok ismét növekvő pályára állhattak. Kérdés persze, hogy tartósnak bizonyul-e majd ez a trend a következő negyedévekben, a legrosszabb időszakot maguk mögött hagyták-e a vállalatok.