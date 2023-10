Keményen kezdte a napot a forint – brüsszeli hírek támasztják a kurzust

Az idei hiánycél felemelése sem szegte kedvét a már hétfőn is erős oldalon mozgolódó forintnak. Most a befagyasztott uniós források több mint felének feloldásáról szóló brüsszeli hírek is támogatják a magyar fizetőeszközt. Persze, a dollár mindig keresztbe tehet.

1 órája | Szerző: Faragó József

