Több alkalommal is történelmi rekordot döntött a BUX index a nyár végén és az ősz elején, kissé elvonva a figyelmet a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett közepes kapitalizációjú (midcap) részvényekről. Pedig szép csendben a midcap papírokból összeállított BUMIX is historikus csúcsra ért, augusztus 22-én története során először sikerült ötezer pont felett zárnia. A BÉT második számú index 5094,6 pontról korrigált, de nem nagyot, továbbra is 3-4 százalékra van a rekordtól.

Ezzel a BUMIX idei teljesítménye 36,7 százalék, alaposan felülteljesítve a 28,7 százalékkal menetelő vezető mutatót, a BUX-ot.

Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság (archív)

A közepes kapitalizációjú kibocsátók részvényei közül a legjobban továbbra is a pillanatnyilag 208 százalékos idei pluszban lévő Opus Global és a 122 százalékkal hízó BIF áll, a dobogó harmadik helye az Appeninné, amely 74 százalékkal ér többet, mint december végén.

A trió teljesítményét látva ismét beigazolódott a hazai tőzsde egyik paradoxona, hogy az is jó hír, ha nincs hír. Az Opus közzétételeit az elmúlt időszakban a napi sajátrészvény vásárlások dominálják, s miután az akvizíciós sorozat is lezárult, nincs igazán olyan bejelentés, amely fogódzót jelenthetne a befektetőknek. Az árfolyam ugyanott áll, ahol a pozitív meglepetést hozó első féléves jelentés közzétételekor.

A sajátrészvény vásárlási programnak és az erre rácsatlakozó befektetőknek hála az Opus papírok forgalma egyre gyakrabban kerül be a napi top5-be, kedden például már délelőtt a 400 millió forintot közelítette a kereskedés volumene, ami az OTP-Mol páros mögött a harmadik helyre volt jó. Délutánra kiderült, hogy a kibocsátó lezárta a visszavásárlási programot, az október 16-i kereskedési nappal. Az Opus mindemellett továbbra is híres arról, hogy olcsó, az árfolyam a 70 százalékát tükrözi a holdingban lévő vagyonelemek könyv szerinti értékének.

Hírszegény a második legjobban teljesítő midcap is, a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt., pedig az év elejétől árfolyama több mint duplájára nőttt, 3 hete pedig 500 forinton történelmi rekordot is döntött. A BIF is keveset kommunikál, közzétételeiben az évi kétszeri jelentés, valamint az osztalékkal kapcsolatos információk mellett egyéb vállalati hír alig kap helyet. A részvény forgalma pedig olyannyira alacsony, részben a 10 százalék alatti közkézhányad miatt, hogy elemzők sem követik a céget, immár több éve.

Ugyanez a hírsivatag jellemző az Appeninnre is, pedig ez a részvény is lehetne sztori a magyar tőzsdén, hiszen a részvényeik 74 százalékkal híztak 2023-ban, az értékeltségi mutatói alapján azonban még így is roppantmód alulértékeltek, mindössze 0,3-as P/BV mutató mellett forognak.

Ha az értékeltségi mutatókat nézzük, a magyar midcap papírok közül csak a Zwack és a Duna House P/BV mutatói kiugróak – 5,4 és 6,6 – könyv szerinti értéken, vagy az alatt pedig viszont hat részvénnyel kereskednek: ezek a 4iG, Akko Invest, Appeninn, Graphisoft Park, Opus, Rába.

A nyár közepén vett lendületet a közepes kapitalizációjú papírok indexe.

Bár a BUMIX nincs messze a történelmi csúcstól, kevés egyedi középpapír árfolyama található a rekordértéke közelében. Ide tulajdonképp csak az ANY Nyomda sorolható (3,4 százalékos az elmaradás), a Zwack papíroknak már 8-9 százalékot kellene erősödniük a csúcshoz való visszatéréshez, a BIF-nek pedig 10-et. Inkább jellemző a jókora mozgástér az aktuális piaci árazás és a történelmi csúcsár közt: ebben az Opus vezet, amely ötszörözhetne is, de több mint dupláznia kellene a rekordárfolyam eléréséhez az Autowallisnak, a CIG Pannóniának, valamint a Rábának.

Egy dologban romlott az összkép a midcapek megítélésében, több kibocsátó is az osztalékfizetés halasztásáról döntött,

így idén, a 2022-es eredmény terhére csak heten – ANY, BIF, CIG, Duna House, Graphisoft Park, Waberer’s, Zwack – fizettek osztalékot.