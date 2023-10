Az Egyesült Államokban a Tesla dominanciája egyelőre megdönthetetlen, noha Elon Musk cégének piaci részesedése az elektromos autók harmadik negyedéves forgalmában kereken 50 százalékra, rekordalacsony szintre csökkent a Cox Automotive friss adatai alapján. Ennek persze csak egyrészt a konkurensek lassú ébredése az oka, ennél lényegesebb tényező volt, hogy a Tesla amerikai üzemeiben megkezdődött az átszerszámozás a legkisebb villanyautójuk, a Model 3-as felfrissített változatának sorozatgyártásához.

A Ford Mustang Mach E villanyautóból 14,8 ezer fogyott a harmadik negyedévben. Fotó: Gabriel Nica

Ez pedig kényszerű leállással, átmeneti termeléscsökkenéssel járt. A Tesla a negyedévben 156,6 ezer autót adott el amerikai földön, 19,5 százalékkal többet, mint az egy évvel korábbi időszakban. Az első kilenc hónap termése 493,5 jármű volt, ami 26,3 százalékos éves gyarapodást és 56,5 százalékos piaci részesedést jelent.

A Tesla a Cybertuck mellé nem ígér más nagy dobást

A Tesla épp az átállás időszakában van, a Cox szerint mutatói rögvest javulnak, amint a ráncfelvarrott Model 3-as értékesítése megkezdődik, noha az inkább marketingszempontokból, mintsem technikai oldalról jelent újdonságot a Tesla-hívők számára.

A nagy áttörést a bő két éves csúszásban lévő elektromos pick-up, a Cybertruck sorozatgyártásától remélik,

ami ebben a negyedévben kezdődik meg a texasi Austinban, s ezzel párhuzamosan a kiszállítások már az idén megindulhatnak, felhúzva a Tesla forgalmi statisztikáit az év végére.

Szakértők megjegyzik, hogy a Tesla az első negyedévben még 62 százalékon állt, s a piacrésze annak ellenére sem tudott növekedni, hogy szinte havi rendszerességgel csökkenti autóinak árát, erre kényszerítve riválisait is, amelyek a magas infláció és az emelkedő hitelköltségek által kiváltott nehéz keresleti környezet dacára is agresszív árcsökkentéseket hajtottak végre, de jelezték – mint a Ford és a General Motors –, hogy bizonyos szint alá már nem süllyednek, veszteséges gyártásra a Tesla kedvéért sem hajlandók.

Nő a villanyautók választéka, új versenyzők lépnek a színre

A magasabb készletszintek, a nagyobb választási lehetőség azonban így is lendületben tarthatják az elektromos autók értékesítését. A Canalys piackutató szerint az amerikaiak kezdenek ráunni a hosszú évek óta változatlan Tesla-kínálatra, unalmasnak ítélve a formavilágot.

Szerintük a sokszínűség egyrészt növelési az érdeklődést, az adókedvezmények miatt Amerikába vitt gyártás pedig mérsékli a költségeket, végső soron az árakat is leviszi a Tesla szintjére. Elon Musknak akkor kell valami okosat kitalálnia. A Tesla által indított árháború az átlagos villanyautóárakat szeptemberben 50 683 dollárra szorította le az augusztusi 52 212 dollárról – közölte a Cox.

A Tesla tehát így is, úgy is hasít, és vele együtt a piac is hónapról hónapra rekordeladásokat produkál, bár ebben az elektromos átállás sebességét tekintve sok meglepő nincsen, ez a jövőben is így marad. Az Egyesült Államokban a július–szeptemberi időszakban 313,1 ezer villanyautó talált gazdára, ez 49,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A kilenchavi 873 ezres villanyautó-eladást nézve aligha lehet kétséges,

hogy az idén az értékesített volumen Amerikában átlépi az egymilliós álomhatárt.

A fejlődéshez mindenesetre adott a lehetőség, hiszen a Cox adatai szerint a harmadik negyedévben az elektromosautó-eladások az összes amerikai járműeladás 7,9 százalékát tették ki, szemben az egy évvel korábbi 6,5 százalékkal.

A futurisztikus Rivian R1S-ből 9183 darab fogyott a harmadik negyedévben. Fotó: Mike Mareen

A piackutató szerint azonban a benzingőzhöz szoktatott amerikai autóvásárlókra tekintettel inkább a lineáris, mint az exponenciális növekedés jellemzi majd a piacot rövid távon.

Vannak, akik már hidrogénben utaznak

Érdekesség, hogy vannak, akik a villanyos korszakot átugorva már a hidrogénnel üzemeltetett, üzemanyagcellás autóra esküsznek. Nincsenek sokan, ahogy a kínálat is csak három modellre – Toyota Mirai, Hyundai Nexo és Honda Carity – szorítkozik, mindenesetre a Miraiból 882, a Nexóból 68 gazdára talált a fejletlen infrastuktúra és a magas ár ellenére is.