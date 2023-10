Megérkezett a Revolut új okostelenfonos alkalmazása, fokozatosan válik elérhetővé a felhasználóknál. Ha az applikáció nem frissül automatikusan, akkor a Google Play és az Apple Store alkalmazásboltban lehet ezt elvégezni. Utána a Revolut appon belül, a bal felső sarokban előbb a profilra kell koppintani, majd az Új funkciók menüpontban lehet bekapcsolni az Új megjelenés előnézete opcióval – hívta fel a figyelmet a Revinfo.hu.

Fotó: Revolut

A fintech blogja szerint az egyik legfontosabb újdonság az egyszerűsített megjelenés, vagyis hogy a kezdőképernyőn egy érintéssel lehet váltani a számlák és a pénznemek között. Az app személyre szabható egyéni hátterekkel, widgetekkel és témákkal, és az alkalmazás ikonja is megújult. Érdemes hozzátenni, hogy több logó közül is lehet választani. A Revolut honlapja is ráncfelvarrást kapott, teljesen máshogy néz ki.

A változásoknak ezzel még nincs vége, a friss applikációban ugyanis a bankkártyákat és a virtuális kártyákat is új helyen lehet elérni. Ehhez a jobb oldalon, felül egy kártyaikonra kell rányomni. Ami viszont, úgy tűnik, változatlan, az az átutalás, devizaváltás menüje.

Maria Herrera, a terméktervezés vezetője közölte: az ügyfelek meghallgatása kulcsfontosságú volt a Revolut 10 esetében. A cél az, hogy a pénzkezelés mindenkinek áramvonalas és könnyen kezelhető legyen, ami azt jelenti, hogy minden egyes pixelt, érintést és mozdulatot figyelembe kellett venni a tervezéskor.