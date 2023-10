Nagyratörőbb tervek elérését tűzte ki maga elé a BP az évtized végéig, közben továbbra is elkötelezett a távlati klímacéljainak megvalósítása mellett.

A megújulók mellett is hangsúlyos marad az olajkereslet. Fotó: Shutterstock

A brit olajtársaság megemelte a 2030-ra vonatkozó EBITDA-előrejelzését, és a korábbi 51–56 milliárddal szemben 53–58 milliárd dollár közé várja a csoportszintű eredményt. Ez a profitvárakozása tartalmazza a megújuló energia és az alacsony karbonkibocsátású üzletágak hozzájárulását is.

Az olaj- és gázüzletág ehhez 41–44 milliárd dollárral járulhat hozzá, a célsáv mindkét végét itt is kétmilliárd dollárral srófolta feljebb a vezetőség. A BP mindezt átlagosan 70 dolláros hordónkénti átlagárra és a szénhidrogénekből származó bevételek stabil növekedésére alapozza.

A társaság először tartott befektetői konferenciát Murray Auchincloss ideiglenes vezérigazgató vezetésével, miután Bernard Looney szeptemberben váratlanul távozott a társaság éléről.

A középtávú, 2025-ig szóló pénzügyi és beruházási célok továbbra is érvényben vannak, ahogyan a 2050-re kitűzött, zéró szén-dioxid-kibocsátás elérését is változatlanul ambicionálja a vezetőség, ez utóbbihoz 14–18 milliárd dollár értékű befektetéseket kíván megvalósítani. A társaság februárban vágta vissza korábbi tervét, amely eszerint 2030-ra 40 százalékkal csökkenti olaj- és gáztermelését a 2019-es szinthez képest, és már csupán negyedével kisebb kihozatalt vállal.

A BP részvényei másfél százalékot erősödtek a szerda délelőtti kereskedésben a londoni tőzsdén, az év eleje óta pedig 12 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Alacsony elvárások, javuló kilátások az olajcégeknél

A most induló harmadik negyedéves jelentési szezonban az energiacégek a tavalyi rekordoktól jelentősen elmaradó teljesítményről számolhatnak be a normalizálódó olaj- és gázárak következtében, a szektor legnagyobb szereplői ezzel együtt optimisták. A napokban az Exxon és a Shell is pozitív profitfigyelmeztetést adott ki, jelezve, hogy a július és szeptember között 30 százalékkal ralizó olajáraknak, illetve a földgáz iránti növekvő keresletnek köszönhetően a második negyedévhez képest megugró eredménnyel zárták az időszakot.

Az olajóriások közül a francia TotalEnergies október 26-án, az amerikai Exxon és a Chevron egy nappal később, a BP és az osztrák OMV október 31-én, a Shell pedig november 2-án teszi közzé negyedéves jelentését. A magyar olajtársaság, a Mol időközi beszámolóját november 10-én ismerhetik meg a befektetők.