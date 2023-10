Megint az arany ideje jöhet el az izraeli háború kitörésével, nem a forinté

Az izraeli háború kitörése a nehezen kalkulálható geopolitikai kockázatok miatt várhatóan a menedékeszközök vásárlására ösztönzik a napokban a befektetőket, és az egyik klasszikus ilyen eszköz a piacokon az arany - vélik a Reuters megszólaltatta szakértők.

Ilyen eszköz a dollár is, és ha a háború miatt a befektetők ráugranak a zöldhasúra, az aligha jó jel a forint számára, amelyet inkább gyakran a kockázatosabb eszközök közé szoktak sorolni, ha a nemzetközi piacokon elborul az ég. Még inkább így van az elmúlt két hónapban, amikor a piaci résztvevők rádöbbentek – főleg a lengyel kamatlazítás megindulásától –, hogy a közép-európai országok a kamatcsökkentés kellős közepére csöppentek.

Ráadásul gyengélkedik a régió devizái számára irányadó euró is, és erre rátett egy lapáttal, hogy a háború kezdete előtt felvett, de utána publikált interjújában Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke nem mutatkozott hajlandónak a kamatok további emelésére.

Még az üzemanyagárakat is befolyásolhatják a fejlemények

Még korábban a forint számára pozitív hír is érkezett: Szaúdi és washingtoni forrásokból tudta meg a The Wall Street Journal, hogy Szaúd-Arábia hajlandó lenne emelni olajkitermelését egy bonyolult alku keretében, amely Izrael elismerését is tartalmazná. Csakhogy a háború kitörése pont ezeket a tárgyalásokat akaszthatja meg, különösen ha a harcok eszkalálódnak.

Az olajár egy közel-keleti konfliktustól nem csökkenni, hanem emelkedni szokott. Aki olcsóbb üzemanyagot remélt, az tehát könnyen csalódhat. A ez energia drágasága pedig nem a forintot erősítő tényező.

Már az is rossz hír volt az izralei háború hírfolyamában, hogy a libanoni Hezbollah is belekeveredett a konfliktusba. A piacokon árgus szemekkel figyelik, nem eszkalálódik-e a háború, nem bonyolódnak-e bele újabb szereplők. Ennek a kockázat növelné, ha Izrael lerohanná a Gáza övezetet, ahonnan a támadások indultak ellen.

Hátat fordíthatnak a forintnak és a zlotynak

Mindenesetre hétfőn emelkedhet az arany ára, erősödhet a dollár, és csökkenhetnek az amerikai államkötvények hozamai.

Ez egy jó példa rá, miért van szükségünk a portfóliónkban aranyra. Tökéletes fedezet a nemzetközi felfordulásra

– idézte a Reuters Peter Cardillót, a Spartan Capital Securities fő piaci közgazdászát.

Bármikor, ha nemzetközi felfordulás van, a dollár erősödik

– tette hozzá.