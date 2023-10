Bár idén a generatív mesterséges intelligencia (MI) az egyik legforróbb technológiává vált, elemzők attól tartanak, hogy a befektetői és a felhasználói izgalom elhalványulása, a fejlesztés növekvő költségei és a szigorúbb szabályozásról szóló igények miatt már 2024-ben is behúzhatja a kéziféket az MI-szektor – írta a CNBC.

A mesterséges intelligencia az elmúlt évek egyik legnagyobb tőzsdei raliját indította el.

Fotó: Chaosamran Studio

Kétségtelen, hogy a generatív mesterséges intelligencia (MI) volt az idei év legfontosabb technológiája előrelépése – szinte minden érintett nagyvállalat, a Google-től az Amazonig hatalmas beruházásokat eszközölt a feltörekvő ágazatba, amely a többi között a csipipart is fellendítette.

A CCS Insight előrejelzése szerint azonban 2024-ben az MI-lufi kidurranhat, mivel a költségekkel, kockázatokkal és a szabályozásokkal kapcsolatos aggályok el fogják tompítani a befektetők lelkesedését.

Az olyan generatív MI-rendszerek, mint az OpenAI ChatGPT-je, a Google Bard, az Anthropic Claude és a Synthesia, hatalmas méretű számítási teljesítményre támaszkodnak, hogy futtassák azokat az összetett matematikai modelleket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy emberi módon tudjanak kommunikálni a felhasználóikkal.

A vállalatoknak nagy teljesítményű csipeket kell beszerezniük az MI-alkalmazások futtatásához, leggyakrabban az amerikai Nvidia által tervezett grafikus feldolgozóegységeket, azaz GPU-kat – ezekből azonban az elmúlt egy évben többször is hiány alakult ki, az áraik pedig esetenként a többszörösére emelkedtek.

Most egyre több vállalat, köztük a Meta, az OpenAI és az Alibaba is elkezdte a saját csipjei gyártását, hogy az MI-fejlesztéseknél ne alakuljanak ki ellátási zavarok. Ez viszont jelentős költségekkel jár.

A generatív MI programozásának, telepítésének és fenntartásának a költségei óriásiak, és a piac feltöltődésével csillagászati méretűvé válhatnak. Ez komoly akadály lesz sok vállalat, de leginkább a kisebb fejlesztők számára

– mondta Ben Wood, a CCS Insight vezető elemzője.

Az MI-rali egyik legnagyobb nyertese a csipszektor volt

Közeleg az európai MI-szabályozás

A CCS Insight elemzői szerint az iparágra nagy hatással lesz a még akadályokba ütköző uniós törvénycsomag is, amely pontos jogi keretet adna a mesterséges intelligenciák fejlesztéséhez és forgalmazáshoz. Az EU gyakran az elsők között szokott lenni a fiatal technológiák szabályozásában, ám az MI-rendszerek gyors fejlődése ezt most megnehezíti.

A mesterséges intelligencia törvényi korlátok nélkül lenyűgöző képességekre tehet szert rövid idő alatt, ám a fejlesztők könnyen jogi bukkanókra hajthatnak rá, amelyek hosszú távon súlyos károkat okozhatnak a startupoknak és a nagyvállalatoknak is.

A legfejlettebb generatív modellek már képesek szöveg-, kép- és zenealkotásra is, ehhez viszont hatalmas méretű adatcsomagokra van szükségük, amelyből táplálkozni és tanulni képesek – ezek viszont gyakran jogvédett műveket tartalmaznak, és a sértettek idén már több fejlesztő ellen is pert indítottak a munkájuk szabálytalan felhasználása miatt. Ennek veszélye pedig a befektetők kedvét is elronthatja.

A Trónok Harca a ChatGPT ellen: az író, George R. R. Martin beperelte a fejlesztőket Szerzői jogainak megsértése és lopás miatt perelte be a mesterségesintelligencia-fejlesztő céget George R. R. Martin. A Trónok Harca regénysorozat írója szerint a könyveit engedély nélkül használta fel az OpenAI az MI-program fejlesztéséhez.

A jogszabályok valószínűleg csak 2024 végén lépnek életbe, így az iparág addig kénytelen lesz az önszabályozásra hagyatkozni

– jelentette ki Wood. Egy túl laza keretrendszer nem akadályozná meg a visszaéléseket vagy a problémás fejlesztéseket, azonban egy szigorú törvénycsomag azt jelentené, hogy az iparág azelőtt elsorvadna, hogy elérné a várt potenciálját.

A vállalati életben továbbra is megállíthatatlanul terjed az MI használata.

Fotó: Shutterstock

Az olyan modellek, mint a ChatGPT, a megjelenésük napjától kezdve hatalmas sikert arattak nemcsak a potenciális befektetők, hanem a felhasználóik között is, akik rengeteg hétköznapi feladatnál tudják alkalmazni az MI-t. Azóta viszont a technológia valamennyire elvesztette a báját, egyes esetekben pedig a fogyasztók száma is csökkenni kezdett.

A munkahelyekre betörve a mesterséges intelligencia tovább terjedt, és a technológiai szektoron túl is egyre nagyobb a kereslet az ilyen rendszerek iránt. Azonban a dolgozók aggodalmai, hogy a programok elveszik a munkájukat, a jövőbeli szabályozásokat is befolyásolhatják, ami gátakat szabhat ezen a területen.

Az MI-rali szeptemberben egyszer már megbicsaklott, és a szektor növekvő problémái mellett valószínű, hogy hamarosan újabb akadályokba fog ütközni a növekedés.