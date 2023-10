Pesszimistán ítélte meg a piac a Country Garden fizetőképességét szeptemberben, pedig akkor még sikerült a 30 napos türelmi idő lejárta előtt rendeznie 22,5 millió dollárnyi lejárt kötvénykupont Kína legnagyobb magánkézben lévő ingatlanfejlesztő társaságának. Most azt jelezte a cég, hogy nem tudott kifizetni egy hongkongi dollárban denominált 60 milliós adósságot, mert szeptemberben visszaestek a lakáseladásai. Továbbá várhatóan nem teljesíti az összes amerikai dollárkötvénye kuponkifizetését és egyéb külföldi adósságkötelezettségét sem az esedékesség idején, sem pedig a türelmi időn belül.

Mindezzel gyakorlatilag fizetésképtelenségére figyelmeztet a vállalat, s pénzügyi tanácsadókat vett fel, és tárgyalásokat tervez az offshore hitelezőkkel.

Fotó: AFP

A lakáseladásokból származó árbevétel az idei év első három negyedévében 44 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, s 21 milliárd dollárra esett vissza. Különösen meredeken zuhantak az eladások szeptemberben, amikor a Country Garden értékesítése 81 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől, s 846 millió dollárra zsugorodott.

A Country Garden az egyik legmeglepőbb áldozata Kína mélyülő lakáspiaci válságának. Tucatnyi versenytársát élte túl, közülük a legismertebb, a tőzsdére két hónapja hongkongi halálugrással visszatért Evergrande-ot. Alig egy évvel ezelőtt a kínai hatóságok még modellszerű fejlesztőként emlegették a fosani székhelyű Country Gardent, amelyet az állami tulajdonú bankok hitelekkel halmoztak el, s a befektetők annyira bíztak benne, hogy tavaly Hongkongban sikeresen értékesített részvényeket. Sőt, az idei évet azzal kezdte, hogy nyilvános árverésen vásárolt földeket építési területnek.

Érzékenyen érinti a kínai gazdaságot a Country Garden sokkja, mert az ingatlanok nagy része a vidéki városokban és a húzóágazatok ipari övezeteiben fekszik.

Ezeken a területeken már most is nagy a feszültség a gazdaság lassulása miatt. És most az önkormányzatok is elesnek legfőbb bevételüktől, mert leálltak a telekvásárlások. A cégnek 3 ezer ingatlanprojektje fut szerte Kínában, ami több millió lakást jelent. Júniusban 186 milliárd dollárnak megfelelő kötelezettséget viselt a Country Garden, beleértve a már eladott, de még át nem adott lakásokat, a beszállítókkal szembeni tartozásokat, a banki adósságot és a kötvényeket is. A kötelezettségek többsége egy éven belül esedékes. A cég 7 milliárd dollárt meghaladó első félévi veszteségről számolt be, főként az ingatlanfejlesztések leírása miatt.

Tavaly 700 ezer lakást adott át a Country Garden, az idei első három negyedévben pedig 420 ezret. Bár a társaság menedzsmentje nyugtatja a piacot, hogy a lakásépítések nem állnak le, a cég dollárkötvényeinek ára 10 cent alá csúszott, s a hongkongi tőzsdén jegyzett részvények is kiestek az irányadó Hang Seng indexből, miután a centes tartományba csúsztak.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a két éve csődbe menekült Evergrande sorsa még mindig nem dőlt el. Egyre inkább lépéskényszerbe kerülnek a pekingi hatóságok. Bár a cég elnökét már letartóztatták, de továbbra sem adtak át több százezer lakást, amit már előre kifizettek a tulajdonosok. A tüntetések okozzák a kisebb problémát, ám nyár óta terjed a jelzáloghitelek fizetésének megtagadása, amit az építkezések csigalassúságával indokolnak a kulcsokra hiába váró előre fizető lakástulajdonosok.

Peking gőzerővel élénkíti a haldokló lakáspiacot. Kétévnyi tétlenség után augusztusban a szabályozó hatóságok megkönnyítették a kínai polgárok ingatlanvásárlását: kitágították az első lakást vásárló definícióját, s csökkentették az első és második lakásvásárlás minimális önrészének arányát. Ennek ellenére Kína száz legnagyobb ingatlanfejlesztőjének havi újlakás-eladásai szeptemberben 29 százalékkal zuhantak év per év alapon.