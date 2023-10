Elon Musk személyes tweetjeinek népszerűsítésére még az X algoritmusát is átírták, s a Twitter felvásárlása előtt is sokat posztoló milliárdos bejegyzései megháromszorozódtak, továbbá az új tulajdonos visszaállította több barátja, így például Kanye West, korábban felfüggesztett fiókját. Vagyis a Musk-korszak első éve kétségkívül komoly változásokat hozott, de az akvizíció idején beígért és azóta is várt eredmények elmaradtak.

Fotó: AFP

Az X (Twitter) komoly gondokkal küszködik, amiben az is szerepet játszhat, hogy a kirúgások és önkéntes felmondások nyomán közel 8 ezer főről alig ezerötszázra morzsolódott az alkalmazottak száma. Amikor Musk az év elején saját tweetjei kiemelését kérte, hirtelen nem találtak a házon belül az algoritmushoz kellően értő szakembert, ezért a korábban kirúgottakhoz fordultak segítségért.

A cég még mindig a hirdetési üzletág szanálásával van elfoglalva, miután a felvásárlást követően zuhantak a bevételek. Emellett, prémium előfizetésekkel kísérleteznek. Az is gond, hogy perek sorát zúdították a cég nyakába a moderálási szabályok feloldását követően elszaporodott szélsőséges kommentek.

Miközben Musk azt mondja, hogy a prosperál az X, s a platform az elmúlt hónapokban rekordokat ért el a "felhasználói másodpercek" tekintetében. A vállalat szeptemberben azt közölte, hogy napi 245 millió aktív felhasználója van, ami alacsonyabb, mint a Musk által tavaly novemberben megosztott 259 milliós szám.

A Sensor Tower kutatócég elemzése szerint, az X mobilalkalmazásokat használó napi aktív felhasználóinak száma idén szeptemberig 16 százalékkal csökkent ahhoz káépest, mint amikor tavaly ősszel Elon Musk átvette az irányítást. Ugyanebben az időtávban visszatekintve, minden versenytárs növekedést produkált ebben a szegmensben.

Az is gondot jelent, hogy a Twittert kereső emberek nem feltétlenül tudják, hogy az alkalmazás neve immár X - mondta Tom Grant, az Apptopia kutatási alelnöke.

Beszédes szám, hogy a globális napi letöltések száma egyharmadával csökkent a névváltoztatást követő hónapban.

Kulcskérdés a hirdetések alakulása, mert a reklámbevételek döntő súlyúak. Linda Yaccarino vezérigazgató a múlt hónapban azt mondta, hogy a tavalyi 90 legjobb hirdető mindegyike visszatért. Ellenben reklámügynökségi vezetők szerint, bár egyes márkák visszatértek a platformra, de sokkal kevesebbet költenek. Musk is elismerte nemrégiben, hogy az X amerikai hirdetési bevétele 60 százalékkal csökkent az akvizíció óta.