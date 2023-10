A vártnál nagyobb mértékben hizlalta a McDonald’s nyereségét és forgalmát az olcsóbb hamburgerek és sült krumpli iránti kereslet a legutóbbi üzleti negyedévben.

A szélesedő kínálat és az alacsonyan tartott árak meghozták a vendégek étvágyát. Fotó: Shutterstock

Az amerikai gyorsétteremlánc sikeréhez hozzájárult, hogy viszonylag kedvezőbb áron tudta tartani ételeit a tavalyi, egész iparága kiterjedő áremeléseket követően, ezzel pedig továbbra is be tudta csalogatni a magas infláció miatt egyre inkább otthon étkező fogyasztókat az éttermeibe.

Az adózott nyereség 17 százalékkal terebélyesedett, elérve a 2,32 milliárd dollárt a szeptember végén zárult három hónap során. Az egy részvényre vetített, 3,19 dolláros tisztított eredmény könnyedén felülmúlta a kereken háromdolláros piaci várakozást.

A hamburgeróriás árbevétele 8,8 százalékkal nőtt a legalább egy éve nyitva tartó egységekben, míg az LSEG elemzői konszenzusa ennél némileg szerényebb, 7,36 százalékos bővülést vetített előre. Ezen belül az amerikai éttermek forgalma 8,1 százalékkal, a nemzetközi hálózaté 8,3 százalékkal haladta meg a tavalyit, a franchise-rendszerben működő egységek globális forgalma pedig 10,5 százalékkal nőtt. Az összbevétel globálisan 11 százalékkal 6,69 milliárd dollárra nőtt, az elemzők ezt előzetesen keskenyebbre, 6,58 milliárd dollárra becsülték.

Újdonságok és régi kedvencek a menüben

Az éttermi kínálatát folyamatosan újító vállalat júliusban a jalapenos-baconös sajtos McRoyal szendviccsel bővítette menüjét, szeptemberben pedig a népszerű csirkés opció, a Spicy Chicken McNuggets is visszakerült az étlapra.

Az UBS elemzői szerint mindkét menüelem jelentős értékesítésnövekedést hozhatott a társaságnak a negyedév során, ezt az is alátámasztja, hogy míg a teljes éttermi forgalom visszaesett az Egyesült Államokban, addig a McDonald’s egységeibe júliusban 7,3 százalékkal többen tértek be, és a következő két hónapban is az iparági átlagnál kisebb, 1,1, illetve 3,7 százalékos csökkenést mért a Placer.ai.

A teljes éttermi árrés 12 százalékkal 3,84 milliárd dollárra nőtt a húsok és más fehérjék, illetve a zöldségek árának csökkenése ellensúlyozni tudta az egyéb költségek emelkedését.

Vonzóbb ajánlat a részvényeseknek is

Az erős negyedéves eredményből a befektetők tányérjára is több kerül, a McDonald’s vezetése ugyanis 10 százalékos osztalékemelésről határozott. Részvényenként 1,67 dolláros kifizetésre számíthatnak.

Ezeket a híreket a piac is elégedetten nyugtázta, a részvényárfolyam 3,1 százalékkal pattant fel a hétfői amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Idén azonban még így is 3 százalékos mínusznál jár a papír.