Egyre szaporodnak a válságjelek a hongkongi tőzsdén, amelynek kapitalizációja már csupán 4 ezermilliárd dollár, szemben a két évvel ezelőtti 6 ezermilliárd dollárral. Most a kockázati tanácsadással foglalkozó külföldi átvilágító cégek csomagolnak. Döntésüket két változással indokolják. Az egyik az üzletek számának csökkenése, a másik a kínai hatóságok razziái, az ágazatot sújtó hatósági zaklatás.

Fotó: Getty Images

A The Wall Street Journal értesülései szerint a brit és amerikai átvilágító cégek közül, amelyek egy évtizede telepedtek le a városban, három is felszámolja vagy már részben felszámolta a tevékenységét. Így a Nardello globális vállalat, amelyet Daniel Nardello volt amerikai szövetségi ügyész épített fel, a Risk Advisory Group, amelyet egy csalásokkal foglalkozó brit nyomozó alapított a visszavonulása után. A harmadik a New York-i székhelyű Mintz Group nyomozócég.

Zaklaktások és razziák

A Mintz állítólag már bezárta hongkongi kirendeltségét, miután a hatóságok márciusban megszállták a cég pekingi irodáját, és öt kínai alkalmazottját őrizetbe vették. Majd júliusban másfél millió dolláros bírságot kapott a Mintz, mert nem jóváhagyott statisztikai tevékenységet végzett. A Nardello áthelyezi hongkongi alkalmazottait, de még nem számolja fel teljesen a városi üzletét. A Risk hongkongi vezetője, Tim Stanley már Zürichben dolgozik. Az iroda már nem található a régi címen, s a webhelye is megszűnt.

Razziák sorozatát hajtották végre idén a szárazföldi Kínában külföldi tulajdonú átvilágítási cégek ellen,

amelyek tanácsot adnak az ügyfeleknek az üzleti kockázatokkal kapcsolatban, vagy ellenőrzéseket és vizsgálatokat folytatnak az országban. A Mintz mellett a kínai hatóságok a Bain amerikai blue chip tanácsadó cég munkatársait is kihallgatták, míg a Kroll amerikai kockázati tanácsadó cég hongkongi vezetőjének megtiltották, hogy elhagyja a kontinentális Kínát.

Az iparág most újrafogalmazza üzleti terveit, mert eddig alábecsülték a Kínában felmerülő kockázatokat, beleértve a részben autonóm Hongkong kockázatait is. Korábban a tranzakciók előtti ellenőrzések rutinfeladatnak számítottak. Ám időközben a hatóságok kiszélesítették az általuk érzékenynek tartott területek körét. A cégek most nem tudják, hogy hol a határ.

Nyilvánvaló, hogy a szárazföldi Kína és Hongkong sem biztonságos a kereskedelmi átvilágítás és a nyomozati munka szempontjából, a nemzetbiztonság Kínában kiterjesztett koncepciója miatt

– mondta Martin Purbrick, a Jamestown Alapítvány elemzője. A Hongkongban 2020-ban bevezetett kínai nemzetbiztonsági törvénynek, valamint a város megváltozott politikai környezetének gazdasági hatása is van – tette hozzá. Korábban Hongkong a kínaitól különböző, brit stílusú jogrendszere miatt is vonzotta a tőkét, de ezek az idők elmúltak.

Zuhan a befektetői bizalom

A Kínában befektető magántőke-társaságok amerikai dollárban történő tőkebevonása 89 százalékkal csökkent az idei év első felében az egy évvel korábbihoz képest.

Az IPO-piacon a hongkongi tőzsdei jegyzések során idén októberig mindössze 3,5 milliárd dollárt gyűjtöttek,

ami 68 százalékkal marad el az egy évvel korábbi azonos időszakétól. És nagyságrendekkel marad el a 2021-es 42,8 milliárd dollártól – írja elemzésében a Dealogic.

Ma a likviditás sokkal kevésbé származik a külföldiektől, mint korábban

– mondta James Fletcher, az Ethos Investment Management alapítója. Szerinte az elmúlt hónapokban nehezebbé vált a részvények eladása a város tőzsdéjén, mert sokkal több az eladó, mint a vevő. Emellett kitágult az árrés a vételek és az eladások között.