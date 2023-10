Nagyot bukott a Goldman Sachs a GreenSky néven futó fintech-üzletágán és ingatlanbefektetésein is – derült ki a bankház kedden publikált gyosjelentéséből.

Éppen ideje, hogy a Goldman Sachs visszataláljon hagyományos tevékenységeihaz -Fotó: Shutterstock

A Wall Street-i óriás 2,06 milliárd dolláros, részvényenként 5,47 dolláros nettó nyereséget jelentett a harmadik negyedévre, szemben az előző év azonos időszakában elért 3,07 milliárd dolláros, azaz részvényenként 8,25 dolláros profittal.

Az LSEG – korábban Refinitiv – elemzői konszenzusát azonban sikerült felülmúlnia, hiszen abban csupán 5,31 dolláros nyereséget jeleztek előre. A pénzintézet 11,82 milliárd dolláros bevételei is túlszárnyalták a piac által várt 11,19 milliárd dollárt.

A GreenSky amúgy hatalmas melléfogásnak bizonyult, hiszen a lakásfelújítási hiteleket nyújtó céget tavaly 1,7 milliárd dollárért vásárolták meg, bár a Goldman szerint 2021-ben – amikor az előzetes megállapodást kötötték – még 2,2 milliárd dollárt ért.

Az idén viszont már el is adták a Sixth Street Partners befektetési cég által vezetett konzorciumnak, mégis a második negyedévben 1,4 milliárd dollárt, míg a harmadikban további 500 milliót írtak le miatta.

Összesen pedig 3,1 milliárd dollárt sepert ki ez a "szuperbefektetés" a bank kasszájából.

A Goldman Sachs ingatlanbefektetései is vitték a pénzt, hiszen a tárgyidőszakban 358 millió dolláros értékvesztést könyvelt el a menedzsment, ami az eszköz- és vagyonkezelési üzletág bevételeit terhelte. A szegmens forgalma egyébként összességében 20 százalékkal 3,23 milliárd dollárra esett vissza.

A fentiek alapján éppen ideje volt már, hogy David Solomon vezérigazgató visszaterelje a bankot hagyományos területeire, azaz a befektetési banki tevékenységhez, az értékpapír-forgalmazáshoz és az eszköz-, valamint vagyonkezeléshez.

A befektetési banki tevékenység bevételei hozták is a tavalyi 1,55 milliárd dolláros jutalékbevételt, mivel az Egyesült Államokban újraéledt a kötvénypiac és a tőzsdei kibocsátások is élénkültek.

A többi amerikai nagybank közül a JPMorgan, a Wells Fargo, a Citgroup és a szintén kedden jelentő Bank of America is nyereség- és bevételbővülésről számolt be.

A Goldman részvényei amúgy idén eddig – azaz a hétfői zárásig – 8,4 százalékkal estek, ami messze jobb, mint az amerikai KBW Bank Index 21 százalékos csökkenése.

A gyorsjelentésre a részvények 0,3 százalékkal, 314,4 dollárra erősödtek kedden a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.

Az LSEG elemzői konszenzusa a harmadik negyedéves eredmények megismerése előtt a bank papírjait vételre ajánlotta, mégpedig 382 dolláros medián célár mellett.