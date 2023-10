Tiltólistára kerülő termékén szedte meg magát a dohányóriás

Lassabb forgalombővülés mellett is várakozáson felüli profitról számolt be a harmadik negyedévre vonatkozóan a Philip Morris. Az eredményt a hevített dohánytermékek iránti kereslet is húzta, azokat azonban még októberben betiltják az Európai Unióban.

1 órája | Szerző: K. T.

