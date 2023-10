Az idei évben az első féléves eredmények alapján erősen teljesít az OTP, és várhatóan az év második felében is magas maradhat a profitabilitás, amely a korábbi várakozásokhoz képest akár jobb eredményt jelenthet. Habár elmondható, hogy a szabályozás, valamint az orosz–ukrán háború következményei még mindig kockázatokat jelentenek, de a bank a régiós terjeszkedésnek is köszönhetően továbbra is erős eredménytermelésre képes. Mindez a KBC becslései alapján magasabb részvényesi értékteremtéssel járhat, így fair érték becslésüket 15 300 forintra módosították. Ez 13 százalékos felértékelődést ígér a jelen árfolyamhoz képest.

Eddig 12 900 forintra tartotta a KBC az OTP-részvények fair értékét. Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Az elemzés főbb megállapításai