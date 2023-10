Tovább szkanderozhat a jövő héten a formába lendült forint

Talán mégiscsak lelke van a magyar forintnak. A múlt heti hullámvasutazás ugyanis alig árnyalatnyi elmozdulást eredményezett az euró-forint kurzusban, mégis teljesen megváltozott a magyar fizetőeszköz piaci jelenléte. A szeptember 25-i, hétfői 390,69-os nyitás és a szeptember 29-i pénteki 389,77-os zárás között alig van differencia. Pláne, hogy öt kereskedési napról beszélünk. Ám ott húzódik a 390-es lélektani határ, amely adott esetben a forint gyenge és erős oldalát választotta el, megalapozva a következő heti iránykeresést. És valóban, a folyó hét második felében a forint végre elfeledkezett a gyengülést fékező ellenállásokról, szinte csak az erősödés útjában álló technikai támaszokkal foglalkozott.

Kedvező technikai kép ide vagy oda, azért

a hét első fele fundamentális bizonytalanságban telt.

Már kedden is hol erősödött, hol gyengült a forint, hogy aztán szerdán szinte faltól falig sávozzon az irányt keresve. A hét eleji bizonytalanságot az egymásnak ellentmondó brüsszeli pletykák és hírek okozták. Kedden reggel nagyon megtámasztotta a forintot a Financial Times értesülése, amely szerint a Magyarországnak járó, tavaly befagyasztott 22 milliárd euróból 13 milliárdot felold az Európai Bizottság. Később Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke jelezte, hogy ez csak spekuláció, egyelőre nincs megegyezés. Stefan de Keersmaecker, a bizottság szóvivője azt mondta, hogy egyelőre pontosításokra várnak a bírói függetlenséggel kapcsolatban. Emellett a költségvetési hiánycél megemelése is a forint ellen hatott, bár ennek többféle olvasata volt, amennyiben még „így is alacsonyabb, mint a tavalyi”, s nem mellesleg a növekedési kilátások is javultak.

A befektetői hangulat csitultával megint előtérbe került a technikai kép. A kiugró volatilitás ellenére szerdán 389 alatt zárt az euró-forint. És innentől

két napon át az erős oldali támaszokat tesztelte a kurzus.

Az uniós forrásokkal kapcsolatos spekuláció befolyásolhatja a forint árfolyamát

És a történetnek technikai alapon még koránt sincs vége, hiszen a heti zárás (387,54) további erősödést ígér. És itt jönnek újra képbe a fundamentumok, ugyanis a meghatározó támaszok letöréséhez már komolyabb lendület kell. A 385,50 és 385,90 közti tartományban húzódik az emelkedő trendvonal, az 50 napos és a 30 napos mozgóátlag. Például

az uniós forrásokkal kapcsolatos pozitív hírek adhatják az áttöréshez szükséges pluszt

a magyar fizetőeszköznek.

A támaszok letörése esetén 382,47-ig nyílna tere a forint erősödésének, ahol egy Fibonacci-szint a következő megálló.

Káoszba fulladt az EU-csúcs, Von der Leyen szót sem ejtett a jogállamiságról, erősödik a forint A migráció volt a granadai EU-csúcs egyik fő témája, a brüsszeli terveken felháborodott lengyel és magyar kormányfő ellenállása miatt mégsem sikerült közös nyilatkozatba préselni. Beszédében az Európai Bizottság elnöke szokásától eltérően egy szót sem pazarolt a jogállamiság kérdésére, és talán ez lehet a forint erősödése mögött.

Még mindig nagy úr a dollár és a lengyel zloty

Erősen hat a forintra két deviza. Az egyik az amerikai dollár, amelynek az erősödése jellemzően gyengíti a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is. Nos, a pénteki munkaerőpiaci adatok előbb erősítették a dollárt, miután január óta a legmagasabb volt az új munkahelyek száma, ám aztán az elemzők megfejtették, hogy laposodik a bérnövekedés trendje, így végül az euró-dollár nem támaszt tört, hanem ellenállást szakított. A dollár gyengülése most kedvez a forintnak.

A másik a lengyel zloty, amelynek a brutális varsói kamatvágást követő gyengélkedése többször is nehéz helyzetbe hozta a forintot, mivel az intézményi befektetők régiós fókusszal adják vagy veszik a devizákat. A zloty piaca is megnyugodni látszik, az euróval szembeni sáv alján, vagyis az erős oldalon zárta a hetet a lengyel fizetőeszköz.

Összességében, a következő hetet továbbra is az erős oldalon kezdheti a forint. Kérdés, hogy mit kezd a hét második felében már kóstolgatott technikai támaszokkal.