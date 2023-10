A hongkongi kormányzat ismételten felszólította az általa korábban létrehozott munkacsoport tagjait, hogy heteken belül álljanak elő egy olyan ajánlatcsomaggal, mely részletesen bemutatja, hogyan lehetne elérni a városállamban, hogy a tőkepiacok a tájfunok idején is nyitva tudjanak maradni. A probléma megoldása azután vált sürgetővé, hogy szeptemberben a hongkongi piacok két egymást követő pénteken is zárva voltak a trópusi viharok miatt, továbbá jelenleg is tájfun-riasztás van érvényben, ez pedig ismételten kiesést okozhat a parkett működésében a következő hetekben.

Hongkongot rendszeresen sújtják trópusi ciklonok, amelyek időnként halálos áldozatokkal is járnak.

Fotó: Shutterstock

A tájfunok alatti nyitva tartás kiharcolása kifejezetten fontos lenne a kormányzat számára, mivel a hongkongi tőzsdén piacra lépő vállalatok száma látványosan visszaesett, a kereskedési volumen pedig alapvetően is a vártnál alacsonyabban alakult az elmúlt időszakban. A rendszeres kényszerű leállások csak rontanak a helyzeten, és nem utolsó sorban a kormányzat bevételeit is csökkentik.

A hongkongi parkett az egyik utolsó pénzügyi piac, ma amit az időjárási viszontagságok miatt gyakran lezárnak leállásra kényszerül, az eljárás létjogosultsága pedig erősen vitatott a szakemberek körében: az alkalmazottak nagy része ugyanis már kizárólag otthonról dolgozik, a viharok száma és intenzitása azonban az éghajlatváltozás miatt egyre nő.

A viharok alatti munkavégzés elrendelését mind a hongkongi jegybank, mind a tőzsdefelügyelet egyértelműen támogatja, érvelésük szerint ugyanis a leállások elkerülése kifejezetten jót tenne a város lakosságának és növelné Hongkong pénzügyi piacának vonzerejét is.

Jelentős értékvesztésen ment keresztül a hongkongi részvényindex az elmúlt öt évben.

Szakértők szerint az valószínűtlen ugyan, hogy a nonstop üzemmódra való váltást már az idén elrendeljék, de az új szabályozások bevezetése, a munkacsoport haladásától függően már a közeljövőben megtörténhet, lévén az elképzelést minden mértékadó pénzügyi szerv támogatja.