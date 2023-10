A vád szerint SBF több milliárd dollárnyi ügyfélvagyont csoportosított át a saját számlájára, amiből többek között bahamai luxusingatlant vásárolt, és amerikai politikusok kampányához járult hozzá bőkezűen. A tárgyalásról szinte minden hírportál tudósít, ebben a cikkben azonban két – a gyanú szerint nagyon meghatározó – mellékszereplőre, Sam szüleire fogok fókuszálni.



Mit sem sejtő ügyvéd szülők



Kevin O’Leary híres amerikai üzletember (az amerikai „Cápák között” műsor egyik befektetője) még az összeomlás előtt is úgy nyilatkozott az FTX-ről, hogy ezen a tőzsdén igazán biztonságban tarthatják a befektetők a pénzüket, hiszen SBF szülei mindketten compliance ügyvédek, ami kvázi biztosítást jelent az alapító erkölcsei normáira. Ez a kijelentés bizony nem öregedett túl jól, sőt, a legszebb benne az, hogy igaz sem volt soha.



Az igaz, hogy Sam mindkét szülője a Stanford Egyetem jogászprofesszora, de apja, Joseph Bankman adózási és klinikai pszichológia szakértő, édesanyja, Barbara Fried pedig jogietika-szakértő.

Habár az összeomlás kezdetén úgy tűnt Joseph és Barbara teljesen kívülálló szereplők az FTX-sztoriban, egy nemrég beterjesztett per állítása szerint anyu és apu több millió dollár fizetést és ajándékot kapott az FTX-től Samen keresztül, és a mindennapi operációra is nagyobb befolyásuk volt, mint azt a külvilággal el szerették volna hitetni.



A per szerint Bankman már 2018-tól jogi és menedzsment tanácsokat nyújtott Alameda Research-nek – SBF saját hedge fund-jának –, amin keresztül az FTX-ügyfélpénzeket is eltulajdonította. Ennek kompenzációjaként az FTX havi 14 ezer dollárt utalt Bankman nővérének “jótékonyság” címen…

A vádiratban az olvasható, hogy Joseph több vezetői döntésben is aktív szerepet vállalt. Többek között kiadásokat hagyott jóvá, állásinterjúkat bonyolított le, új munkatársakat ajánlott mind alkalmazotti, mind igazgatósági pozíciókra, és a potenciális CFO-jelentkezők átvizsgálását is végezte. SBF apja 2021-től kezdve hivatalosan is szenior tanácsadó minőségben kapcsolódott az FTX amerikai leányvállalatához egészen a csődeljárás kezdetéig. Ezen tanácsadói munkájáért

évi 200 ezer dolláros fizetést kapott, amivel kapcsolatban az első fizetése érkezésekor emailben reklamált is a fiának, hogy ő valójában évi egymillió dollárra számított. Erre a panaszkodó emailre rácsatolta Barbarát is, ami – mint tudjuk – egy szokásos bevett taktika, ha fizetésemelést akarunk kérni – tegyük a címzettek közé a főnök anyukáját is.



A panaszkodás meghozta eredményét, ugyanis két héten belül SBF tízmillió dollárnyi kriptót adományozott a szüleinek az Alameda számlájáról. Majd e a nem csekély eszközállományt pillanatokon belül visszaváltották dollárra, és kiutalták a szülei közös bankszámlájára. Ez persze teljesen „jogos” és érthető lépés, ki hagyna ilyen mennyiségű pénzösszeget egy kétes működésű kriptotőzsdén…

Mindössze három hónappal később SBF átíratott egy 16,4 millió dollárt érő luxusingatlant szülei nevére, amit az FTX-hez köthető számláról fizetett ki a cég korábban.

Semmilyen írásos bizonyíték nincs arról, hogy akár a tízmillió dollárt, akár a menő bahamai villa árát a szülei megtérítették volna az FTX-nek.

A vádirat szerint Barbara Freid a fia legfontosabb és legbefolyásosabb tanácsadója volt a politikai adományozásai során, és több alkalommal szólította fel őt, hogy tízmillió dollár fölötti adományokat küldjön az általa alapított “Mind the Gap” politikai kampányfinanszírozási szervezet számára. A szervezet legfőbb feladatául azt tűzte ki, hogy demokrata politikusoknak segítsen országszerte választásokat nyerni. Ezen kívül több mint 5,5 millió dollár jutott az FTX-befektetők pénzéből a szülei munkaadója, a Stanfordi Egyetem számára is. Ezeket az adományokat Bankman természetesen segített úgy intézni a fiának, hogy abból minél nagyobb adóelőnye származzon.

Felmerül a kérdés, hogy milyen beszélgetések mehetnek végbe a Bankman-Fried háztartásban, ahol az anyuka a baloldali ideológiák előremozdításán dolgozik, míg apuka a család adófizetésének elkerülését tervezi szorgosan.



Ezt már nehéz lesz kimagyarázni



Érdekes módon, amikor az első perek elindultak az FTX ellen 2019-ben pénzmosás és „frontrunning” miatt (utóbbi olyan ügylet, amikor például egy bróker olyan megbízást kap, amelynek várhatóan lesz hatása egy eszköz árfolyamára és saját üzleteket köt a megbízás teljesítése előtt, hogy kihasználja a várható piaci mozgásokat), a jogász-tanácsadó apuka egy alkalommal sem szorgalmazta, hogy indítsanak belső eljárást az ügyek kivizsgálásának érdekében. Sőt, még segített is kétes hátterű ügyvédekkel összekötni a fiát, akiknek volt tapasztalatuk az ilyen ügyek minél rövidebb úton történő eltusolásában. Gondolhatnánk, hogy egy kompetens ügyvéd ilyen vádak után megvizsgálja a belső kontrolling folyamatokat azt kutatva, hogy valóban előfordulhatott-e ilyen tevékenység a cégen belül. Ehelyett azonban Bankman azt javasolta nekik, hogy nyomozzanak a pert beadó ügyész után, hátha sikerül diszkreditálni a vádakat.



A mit sem sejtő támogató szülői imidzset tovább rombolja, hogy az idő előrehaladtával az idősebb Bankman belefonódása az FTX ügyeibe nemhogy csökkent volna, de még jelentősebbé vált, ahogy a cég közeledett a katasztrófa felé. 2021 decemberében még a stanfordi állását is otthagyta, hogy több ideje legyen az FTX szenior tanácsadói pozíciójára. 2022 novemberében, az összeomlás előtt néhány nappal még a Bahamákra is elutazott, hogy személyesen támogassa az FTX csapatát, és segítsen forrást szerezni a rohamos tempóban fizetésképtelenné váló vállalat számára.

A szülők ellen irányuló perben nem merült fel bizonyíték arra vonatkozóan, hogy teljes bizonyossággal tudtak volna arról, hogy Sam cége elcsalta ügyfelei pénzét – bemutatja azonban azt, hogy – ha ilyen mélységű befolyásuk volt a cég életére – a két Stanfordi jogászprofesszorban fel kellett volna merülnie a gyanúnak, hogy itt valami nem stimmel. Az pedig, hogy nem tettek semmit, igenis jogi következményeket von maga után.

A csődeljárás bejelentése után a szülők azt állították, hogy meglepetésként érte őket fiuk vállalatának rapid összeomlása, és mindent meg fognak tenni azért, hogy bizonyítsák SBF ártatlanságát. Politikai kapcsolataikat kihasználva elérték, hogy Sam egészen a büntetőtárgyalás kezdetéig a kaliforniai otthonukban lehessen házi őrizet alatt – tehát ne kelljen egy átlagos bűnözőhöz hasonlóan büntető intézetben várnia a tárgyalását.

A Stanfordi Egyetem a csalás egyértelművé válása után visszaszolgáltatta az FTX-től kapott támogatásokat a cégnek, hogy azt a meglopott ügyfelek kárpótlására használják fel. Joseph és Barbara egyelőre semmi hasonlót nem ajánlott fel.

Tanulságként csak annyit jegyeznék meg, hogy szülőként valóban érdemes szerepet vállalnunk gyermekünk kedvteléseiben, ha azonban ezek a hobbik kiterjedt pénzügyi csalás, pénzmosás, politikusok lefizetése és League of Legends, talán jobban tesszük, ha más tevékenységek felé orientáljuk őket, és esetleg veszünk neki egy focilabdát…