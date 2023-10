Felesleges a részvények év végi fellendülésében bízni – véli Michael Wilson, a Morgan Stanley-től, aki a legutóbbi intézményi befektetői felmérésen a legjobb portfólióstratégaként végzett.

A befektetők általában arra számítanak, hogy az év vége felfutást hoz a részvénypiacokon.

Fotó: Shutterstock

Szerinte ugyanis hibás az elemzői konszenzus, amely szerint a részvénypiacok ralizhatnak az év hátralévő részében. Különvéleményét az egyre alacsonyabb vállalati eredményvárakozásokkal, valamint a romló fogyasztói és üzleti bizalmi mutatókkal támasztotta alá.

Pesszimizmusát technikai elemzéssel is igyekezett megerősíteni, felhívva a figyelmet arra, hogy az S&P 500 index a július végi lokális csúcstól már 10 százalékkal esett. A hogyan továbbról valószínűleg az eredményszezon dönt, kiderül, hogyan teljesítenek a tőzsdén jegyzett cégek olyan ellenszélben, mint a magas kamatkörnyezet.

Wilson szerint a negyedik negyedéves profitvárakozások, mint ahogy a teljes 2024-es évi prognózisok, egyértelműen túl magasak, még egy jól teljesítő gazdasági környezetben is túl optimistának tekinthetők.

Nem az utóbbi hónapok legjobb befektetése: több mint 10 százalék lecsorgás, 3 hónap alatt.

A stratéga azt várja, hogy a közeljövő nem hoz enyhülést sem a monetáris, sem a fiskális politikában, mindkettő nyomás alá helyezi a vállalati eredmények alakulását. Wilson megállapítja azt is, hogy a Federal Reserve szigorító lépései még csak most éreztetik hatásukat a gazdaság egészében, a részvénypiacon viszont már bőven megvan a hatása:

a kamatkörnyezet alakulására érzékeny részvények alulteljesítők, míg a defenzív szektorok, valamint az energetikai papírok szépen jönnek föl.

A legszélesebb körben tartott részvényekre azonban egyelőre nem lehet panasz, az Apple-, a Microsoft-, az Alphabet-, az Amazon- és a Tesla-papírok idei teljesítménye bőven felülmúlja az S&P 500 index alakulását.

A Tesla-részvényekkel idén duplázni is lehetett, de még ezt is felülmúlta az Nvidia (183 százalékkal), valamint a Meta (138 százalék). Az éllovas részvények közt nagy visszatérők is helyet kaptak, így a mélyből felkapaszkodó tengeri luxushajóutat szolgáltatók, mint a Royal Caribbean Cruises (70 százalékos árfolyampluszal) a Carnival Corporation (40 százalék) és az Airbnb (34 százalék).

Az S&P 500 index ugyan lefelé csorog augusztustól, de még így is 7,7 százalék maradt az év egészét nézve. Otrombább a kép, ha

az egyenlő súlyozású SNP 500-at veszik a befektetők górcső alá, amely 5,3 százalékos mínuszban van és idei mélypontján forog az árfolyama.

De ha a fő indexet nézzük, ott sem rózsás a kép: októberben 4 százalékkal esett eddig a vezető amerikai tőzsdemutató. Az egyik magyarázat erre az, hogy a negyedik negyedévre vonatkozó becsléseket a szokásosnál nagyobb mértékben – ezúttal 1,9 százalékkal – módosították lefelé az elemzők. Továbbá nyomás alá helyezte a részvényeket a kötvényhozamok emelkedése és a geopolitikai aggodalmak. Még nincs vége az októbernek, de

nagyon úgy néz ki, hogy 6 éve a legrosszabb októbert zárhatják az amerikai részvénypiacok.