Pattant a Pepsi az új prognózisra, de olyan mélyről indult, hogy alig látszik Meglepte a piacot a PepsiCo, mely az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves eredményről és bevételről számolt be, s még az egész éves profit-prognózist is megemelte. A részvény 2,8 százalékot pattant a tengerentúli nyitás előtti kereskedésben, s 165,80 dollárig emelkedett. Rá is fért a kurzusra a ráncfelvarrás, mert a Pepsi idei tőzsdei teljesítménye hétfőn estig egészen gyatra mínusz 11 százalék volt, amivel messze alulteljesítette az ugyenezen horizonton másfél százalékos pluszt produkáló Dow Jones Ipari Átlagot.