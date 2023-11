A luxuspiac újabb szereplője panaszkodik a globális kereslet megtorpanására, ezúttal a brit Burberry divatárugyártó és -kereskedő figyelmeztetett, hogy a jelenlegi környezetben legfeljebb kínkeservesen lesz teljesíthető a folyó üzleti évre megcélzott, 10 százalékot épp meghaladó bevételnövekedési tervük – vagy úgy sem –, és ennek megfelelően a nyereségcéljuk elérése sem garantálható.

A karácsonyi szezon még javíthat a Burberry idei teljesítményén.

Fotó: Shutterstock

A patinás brit cég a még mindig magas inflációval és a gazdasági bizonytalanságokkal indokolta óvatosságát, különösen a kínai és az észak-amerikai piac kifulladása érinti érzékenyen. A már egy éve működő üzleteik forgalma az április–júniusi időszakban még 18 százalékos éves bővülést mutatott, ebből a következő negyedévre már csak 1 százalék maradt.

A kínai vásárlók Európában aktívabbak

Ennek megfelelően az áprilisban indult üzleti évük első felében összbevételük 4 százalékkal, 1,397 milliárd fonttal nőtt csupán, miközben 159 millió fontos adózott nyereségük 18 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbival összevetve. A gyorsjelentésre 10 százalékos zuhanással reagált a cég árfolyama a londoni tőzsdén.

A Burberry ruházati luxustermékeinek legfontosabb piaca az ázsiai–csendes-óceáni térség, a bevétel 42 százaléka onnan származik, ezért is élik meg súlyos csapásként, ha a piac „lelke”, Kína a Covidból visszatérve elfordul a luxuscikkek vásárlásától, ahogy az most történik. Londonból egy másik tendenciát is megfigyeltek, nevezetesen a kínai „luxusvásárló” migrációját:

a bankkártyaadatokból kiindulva úgy tapasztalták, hogy más régiókban jobban megnyílik a világjáró gazdag kínaiak bukszája.

A turizmus által generált költések leginkább az európai kereskedőknél csapódtak le, az ilyen vásárlások valamivel több mint fele tőlük származik.

Az Amerikából származó bevétel viszont 18 százalékkal esett vissza (296 millió font), az Európa-központú, Afrikával és a Közel-Kelettel kiegészített régió 9 százalékkal, 485 millió fontra növelte a forgalmát, köszönhetően az említett kínai turistainváziónak.

Nem változtat a Burberry a stratégián

Az ázsiai–csendes-óceáni számok még a kínai fogyasztáscsökkenés ellenére is 11 százalékos bővülést mutatnak (584 millió font). A térség kiemelt szerepére utal az is, hogy a Burberry termékeit árusító 442 bolt közül 231 ott található.

A Burberry mindenesetre nagy reményeket fűz a karácsonyi szezonhoz, a téli kollekció biztató fogadtatására alapozva. A cég ősszel dobta piacra a sztár divattervező, Daniel Lee első Burberry-kollekcióját, attól is sokat várnak – írja a Reuters.

Jonathan Akeroyd, a Burberry vezérigazgatója kincstári optimizmussal tekint a jövőbe, mint mondta:

Az egyre nagyobb kihívást jelentő makrogazdasági környezetben is töretlenül bízunk új stratégiánkban, és modern brit luxusmárkaként kiaknázzuk a lehetőségeinket.

Megerősítette, hogy semmi sem indokolja közép- és hosszú távú céljaik esetleges módosítását.

A Burberry Amerikában sem remekelt, eladásai éves alapon 18 százalékkal estek vissza.

Fotó: Shutterstock

A brit Burberry nincs egyedül a gondjaival, a globális keresletcsökkenés az egész luxusipart sújtja, kezdve a piacvezető francia LVMH-val, a szintén francia, Gucci-tulajdonos Kering csoporttal a Cartier-ről ismert svájci Richemont-nal, amelyek egyaránt piaci nehézségekről számoltak be legutóbbi negyedéves jelentésükben.