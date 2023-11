A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 203,42 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel 55 887,95 ponton zárt hétfőn, nagyon alacsony, hatmilliárd forintos forgalom mellett.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A blue chipek közül az OTP árfolyama 1,38 százalékkal gyengült, a papírok kétmilliárd forintos forgalom mellett 13 580 forinton zártak. A Telekom részvényeinek ára 1,15 százalékkal, 600 forintra csökkent.

A Mol részvényeinek árfolyama 1,3 milliárd forintos forgalom mellett 1,47 százalékkal, 2770 forintra erősödött. A Richter részvényei 0,53 százalékkal gyengültek, 1,3 milliárd forintos forgalom mellett 8500 forinton zártak.

Hasonló mértékben gyengültek a vezető európai indexek is, a kereskedési nap közepén pirosba borult New York is.