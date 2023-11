Ígéretéhez híven megcélozta a New York-i tőzsdét a fast fashion online divatkereskedelem egyik üstököse, a Shein – tudta meg a Wall Street Journal. Az ehhez szükséges dokumentációt a kínai hátterű, de szingapúri székhelyű cég benyújtotta az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC).

A Shein a Forever 21 divatlánc üzleteibe is befészkeli magát.

Fotó: Getty Images

A kiszikkadt és – a brit Arm Holdings csiptervező óriást leszámítva – az igazi nagy durranást idén nélkülöző amerikai tőzsdén tárt karokkal várják a Sheint, bár a politikusoknak és a befektetőknek igen komoly fenntartásaik vannak a cég által képviselt kereskedelmi technika, a dömpingárak alkalmazása és kínált áruk eredetét és minőségét illetően.

Megdolgozza a Shein az amerikai piacot

A Shein által alkalmazott közvetlen szállítási stratégia miatt a cégnél nem halmozódik fel az eladatlan raktárkészlet, külön előnye, hogy a „de minimis” elvet alkalmazva nem fizet vámot az olcsó, pár dolláros termékei után az Egyesült Államok piacán.

A 2012-ben alapított Shein most épp az amerikai piac megdolgozására koncentrál, augusztusban partneri megállapodást kötött a SPARC Grouppal – amely az Authentic Brands és a Simon Property bevásárlóközpont-üzemeltető közös vállalata –, hogy földrajzilag is lefedhesse a hatalmas piacot.

Az amerikai közönség meggyőzése azonban nem megy könnyen,

a Shein és a kínai riválisa, a Temu termékei iránt rengetegen érdeklődnek, ám csak minden huszadik nézelődő dönt a vásárlás mellett, szemben a toronymagas piacvezető Amazonnal, amely minden második látogatóját vásárlásra tudja bírni.

Vörös posztó és vörös szőnyeg

A politikusoknál a versenyt torzító és a hazai könnyűipart nehéz helyzetbe hozó árpolitika tette be a kaput, emellett a Sheinnel összeboronált hszincsiangi ujgur rabszolgamunka is vörös posztó a washingtoni képviselők szemében.

Ám ha a kínaiak minden feltételnek megfelelnek, akkor ha tetszik, ha nem, eléjük kell gurítani a vörös szőnyeget a Wall Streeten. Ahol az övék lehet a második (vagy harmadik) legnagyobb kínai elsődleges tőzsdei kibocsátás (IPO), hiszen a jelenlegi (világ)csúcstartó Alibaba 2014. szeptemberi debütálását aligha közelíthetik meg.

Tőzsdetörténeti világcsúcsot hozott az Alibaba 2014. szeptember 19-ei debütálása.

Fotó: rblfmr

Akkor az e-kereskedelem ázsiai császára 25 milliárd dollárt sepert össze a parketten, a cég értékét pedig 231 milliárd dollárra értékelte a piac. Az Alibaba 94 dolláron debütált, jelenleg 78 dolláron kereskednek a papírjaival, ide csúszott le a 2020. októberi 310 dolláros történelmi csúcsról, amikor is alapítója, Jack Ma kegyvesztetté vált a pekingi felső vezetés szemében a rendszerrel szemben megfogalmazott bírálata miatt.

A Shein egyelőre nem nevezte meg, mennyi öntene a piacra, annyit viszont tudni lehet, hogy a legutóbbi, idén májusban végrehajtott feltőkésítési körben bevont 2 milliárd dollárral 60 milliárd fölé értékelték, igaz, a megelőző, tavalyi körben még harmadával többre becsülték a Shein értékét.

A Bloomberg értesülései szerint a cégvezetés a 90 milliárd dolláros piaci kapitalizációt célozná meg. Ha így lesz, akkor előzik a 2021. májusában 68 milliárd dolláron a New York-i tőzsdén bemutatkozott, majd egy éve elteltével Pekingből hazarendelt Didi Global fuvarmegosztó vállalatot. Őket 68 milliárdra taksálta a piac.

A svéd Hennes & Mauritz állítólag fele annyit sem ér, mint a Shein.

Fotó: AFP

Összevetésül: a világszerte 4700 szaküzletet üzemeltető svéd Hennes & Mauritz divat-kiskereskedelmi óriás jelenleg 27 milliárd dollárt, míg a 7292 egységből álló hálózattal rendelkező, s ezzel piacvezető spanyol Inditex (Zara) 116 milliárd eurót ér a piac értékítélete szerint.

A 2020-ban egyszer már visszavonulót fújt Shein az IPO menedzseléséhez a műfaj legnagyobb „sztárjait”, a Goldman Sachst, a JPMorgan Chase-t és a Morgan Stanley-t szerződtette, s magára a műveletre „valamikor 2024-ben” kerülhet sor.

A Shein nem jelölte meg, mire fordítaná a tőzsdei részvénykibocsátással besepert pénzt.

Fotó: AFP

Arról nincs információ, hogy a Shein már beszerezte-e az offshore részvénykibocsátáshoz az engedélyt a Kínai Értékpapír-szabályozási Bizottságtól, vagy nincs is erre szüksége, mivel székhelyét 2021-ben Nankingból Szingapúrba helyezte át. Afelől nem lehet sok kétség, hogy Peking echte kínai vállalatként tekint rá.

Nem a legmegfelelőbb pillanatban menne ugyan a tőzsdére a Shein, de ha tőkére van szüksége, a piacok nyitva vannak és a befektetői hangulat is pozitívabb, mint pár héttel ezelőtt volt

– mondta a Reutersnek Jason Benowitz, a CI Roosevelt vezető portfóliómenedzsere. A befektetők a nyilvánosságra hozandó üzleti adatokból el fogják tudni dönteni, hogy a Shein most mutatott robusztus növekedési pályája fenntartható-e, milyen kockázatai vannak, s a konkurensek, mint a szintén gőzerővel a piacot leraboló Temu mennyire osztják meg a vásárló közönséget.

Kifulladás jeleit mutatja az amerikai IPO-piac

Emlékezetes, hogy a legutóbbi négy nagyobb IPO-ból három gyászosan sikerült, a német szandálgyártó Birkenstock, az élelmiszer-kiszállító Instacart és a már említett Arm Holdings egyből a kibocsátási értékük alá bukott, s a fölé csak az Arm tudott kínkeservesen visszakapaszkodni: 60-ról 61 dollárra.

A Birkenstock 14, az Instacart 16 százalékot vesztett az őszi IPO-ja óta. Az idei amerikai IPO-k során 23,64 milliárd dollár folyt be az újdonsült tőzsdetagokhoz, ez 2,3 milliárd dollárral haladja meg az egy évvel korábbi időszak termését. Ez a teljesítmény azonban fényévekre van attól a 300 milliárd dollártól, amely 2021-ben folyt be, amikor is az IPO-láz a tetőfokára hágott.