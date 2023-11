Az euró a legnépszerűbb, de van olyan magyar település, ahol a lejt is nagyon viszik

Az euró generálja továbbra is a legnagyobb forgalmat Szekszárdon. Bárhova mennek az emberek, az euróban van a legnagyobb bizalmuk – mondta a Tolna Vármegyei Hírportálnak, a Teolnak Bús Viktor valutaváltó-szakértő.

Bonyhádon az euró után a román lejt viszik a legtöbben.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nagyon ment a horvát kuna, amíg be nem vezették az eurót

Hozzátette, jellemzően a valutaváltók mindegyike figyel arra, hogy minél kedvezőbb árfolyamokkal rendelkezzen a váltók felé, akik között sok a magánszemély. Megjegyezte, 18 év alatt csak szülői engedéllyel lehet valutát váltani.

A négy fő valuta – az amerikai dollár, az angol font, az euró és a svájci frank – mellett egy időben még a horvát kuna számított népszerűnek, ám ez megváltozott, amióta Horvátországban már nem fizetőeszköz. „A kínai jüan, a dél-afrikai rand nem igazán népszerű, Szekszárdon inkább a török lírát váltják gyakrabban, azt sem befektetési céllal, hanem inkább utazáshoz.”

Maximum tízezer forint a kezelési költség

A valutaváltóknak minden váltásnál a váltási költség három ezrelékét kell illeték formájában befizetni a magyar államnak, vagyis

valutaváltásnál a maximum váltási költség összege tízezer forint lehet.

A szakértő arról is beszélt, hogy a kezelési költséget többen a valutát váltó állampolgárokkal fizettetik meg, nem feltétlenül három ezrelék formájában. „Akár nyolc ezreléket is felszámolnak egy váltásnál, vagy éppen sávosan szabják meg ezt az összeget, a legvégén így kétforintos eltérések is lehetnek egy alkalommal. Hiába váltunk tehát valutát kedvezőbb árfolyamon, ha végül elbukunk a kezelési költségen” – mutatott rá.

A kezelési költséget egyébként úgy érdemes kiszámolni, hogy ha például veszünk vagy eladunk száz eurót a valutaváltóban, akkor ennek az összegét megszorozzuk az adott árfolyammal, majd a kezelési költséggel, 0,003-mal vagy 0,005-tel.

Bonyhádon a román lej az egyik legnépszerűbb valuta

Egy dombóvári valutaváltóegység munkatársa is beszámolt arról, hogy az euró a legnépszerűbb valuta, de az ausztrál és a kanadai dollár is az élmezőnybe tartozik.

Bonyhádon is megerősítették, hogy

az euró a legkedveltebb, ám utána a román lejt viszik a legtöbben,

a Tolna vármegyei városkából ugyanis sokan utaznak Erdélybe.