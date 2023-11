Valamelyest lassult a hazai befektetési alapok gyarapodása az ősz közepén a leforduló piaci hozamok következtében, a továbbra is bőséges tőkebeáramlás mellett az alapkezelők azonban így is újabb rekordot jelentő, közel 13 ezermilliárd forintos vagyonnal fordulhattak rá az év utolsó két hónapjára.

Októberben is folytatódott a befektetési alapok idei jó sorozata. Fotó: Shutterstock

Októberben 1,7 százalékkal, 12 956 milliárd forintra nőtt a hazai befektetési alapok eszközértéke, amely immár 16 hónapja hízik rendületlenül a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének legfrissebb adatai szerint.

A befektetési alapok leforduló hozama sem szegte a megtakarítók kedvét

Az újabb, 221 milliárd forintos bővülés teljes egészében a megtakarítók szorgalmának köszönhető, akik az előző hónapihoz hasonló lelkesedéssel, 256 milliárd forintos tételben táraztak be befektetési jegyekből.

A piaci széljárás viszont megfordult, a szeptemberi 170 milliárd forintos pluszt követően 35 milliárd forinttal apasztották a befektetések értékét a leforduló árfolyamok. A fejlett és a fejlődő piaci tőzsdék egyaránt nagyobb árfolyamesést szenvedtek el, miközben a hazai börze erejéből is csupán az oldalazásra futotta. A forint mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest erősödni tudott, csökkentve a devizás befektetések hazai pénzben kifejezett értékét.

Töretlenül népszerűek a kötvényalapok, a tőzsdén nem termett babér

A friss megtakarítások legnagyobb része, 163 milliárd forint ezúttal is a kötvényalapokba vándorolt. Ezen belül is főként a rövid kötvényalapokat keresték a megtakarítók, 145 milliárd forint tőkét helyezve el ezekben. A kedvezően alakuló hozamokkal együtt közel 4 százalékkal hízott a legnagyobb kategória összvagyona, ami mostanra átlépte a 4600 milliárd forintot is.

A bő 2000 milliárd forinttal a második legméretesebb kategóriát alkotó ingatlanalapokból fél év után először áramlott ki pénz, az ötmilliárd forintos mínuszt az árfolyamok emelkedése éppen csak kompenzálni tudta, így minimális bővüléssel zárult az időszak. Stagnált a bő 1700 milliárd forint útját egyengető vegyes eszközportfóliók összvagyona is, ám itt épp a csökkenő árfolyamokat ellensúlyozta az ügyfelek 14 milliárd forintos befizetése.

A részvényalapokba alig csorgott friss megtakarítás októberben, miközben a leforduló tőzsdei árfolyamok bő 20 milliárd forinttal apasztották az itt kezelt vagyont. A kategória így 2,7 százalékkal, 770 milliárd forint méretűre zsugorodott október végére.

Az egyaránt ezermilliárd forint feletti vagyonnal rendelkező zárt körű és abszolút hozamú alapok 2,4, illetve 1 százalékos bővülést regisztráltak, mindkét esetben a jókora, 45, illetve 19 milliárdos friss megtakarításnak köszönhetően.

A kisebb kategóriák közül a pénzpiaci alapok, a tőkevédett eszközök és az egészen apró méretű árupiaci alapok is két és fél százalékos bővülést könyvelhettek el, amiben szintén a beáramló tőke játszott meghatározó szerepet.

A hónap vesztesei a mintegy 30 milliárd forinttal rendelkező származtatott alapok voltak, a kategória méretéhez képest jelentős tőkekiáramlás mellett több mint tizedével zsugorodott az itt fialtatott összvagyon.